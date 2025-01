Dalence: Contratos sin visión de independencia económica son entregas antinacionales

Los contratos para la explotación de recursos naturales deben concebirse como una base para la independencia económica y política del país, según el exministro de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalence. Sin esta visión, afirma, se convierten en entregas antinacionales que solo benefician a pequeños grupos de poder.

Foto: Abi

Fuente: ANF

La Paz.- Los contratos para la explotación de recursos naturales deben concebirse como una base para la independencia económica y política del país, según el exministro de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalence. Sin esta visión, afirma, se convierten en entregas antinacionales que solo benefician a pequeños grupos de poder.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Todos los contratos para la explotación de nuestros recursos naturales no renovables y llamados estratégicos, si no se realizan con la visión que son la base para nuestra verdadera independencia económica y política, son entregas antinacionales a las potencias extranjeras, a cambio de beneficios para grupos pequeños de poder, circunstancias que se encuentran administrando el Estado”, declaró Dalence a ANF.

El exministro resaltó que la explotación minera debe enfocarse en la generación de excedentes económicos que permitan diversificar la economía del país y no como generadora de fuentes empleo.

“Desde hace tiempo sostengo que para la explotación de nuestros recursos mineros necesitamos utilizar tecnología de punta; la minería no debe ser generadora de fuentes de trabajo, debe generar excedentes para diversificar la economía, crear fuentes de trabajo en las diferentes actividades productivas”, enfatizó.

Según Dalence, esta transición requiere inversiones significativas, estimadas en al menos mil millones de dólares. Sin embargo, identificó tres debilidades estructurales que obstaculizan este proceso: la falta de recursos financieros, la ausencia de tecnología adecuada y la carencia de recursos humanos capacitados para operar dicha tecnología.

En este sentido, el exministro subrayó la necesidad de formular contratos mineros que respondan a la realidad económica y tecnológica del país. “En consecuencia, los contratos tienen que realizarse teniendo en cuenta esta realidad y buscando cómo podemos generar recursos financieros propios, adquirir tecnología y capacitar recursos humanos técnicos y científicos”, afirmó.

Este lunes, la Comisión de Economía Plural Producción e Industria de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad los contratos de litio con las empresas rusas y chinas. Los legisladores pidieron al Ejecutivo que remita toda la documentación completa y aclare varias interrogantes.

La Comisión informó que los documentos hasta la fecha remitidos no incluyen los anexos elementales como los relacionados con los aspectos financieros, lo que imposibilita comprender la magnitud de los compromisos que estaría asumiendo Bolivia por las siguientes tres décadas.

Los contratos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC no serán tratados en la Asamblea Legislativa hasta que no se atiendan las observaciones de los legisladores, tanto de oposición como del oficialismo.

Dalence enfatizó que la actual dependencia de capital y tecnología extranjera perpetúa un modelo extractivista que no contribuye al desarrollo del país. Según él, la clave está en generar una estrategia integral para la industrialización de los recursos naturales.

/ANF/