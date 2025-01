Denuncian al director del Sernap por usar vehículos oficiales para ser llevado ebrio con mujeres a alojamientos

La denuncia de exfuncionarios fue presentada en junio del año pasado ante el Ministerio Público por el delito de uso indebido de bienes del Estado. La Fiscalía realizó algunas diligencias, sin embargo, Johnson Jiménez aún no fue convocado.

Director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez.

Fuente: ANF / La Paz

Un exchofer y un exfuncionario denunciaron que el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, hacía uso del personal y de los vehículos oficiales para ser trasladado ebrio de discotecas, bares, lenocinios y viviendas particulares en horarios y fuera de horarios laborales. El exconductor denunció que muchas veces tuvo que llevar a la autoridad a alojamientos con distintas mujeres.

La denuncia fue presentada en junio del año pasado ante el Ministerio Público por el delito de uso indebido de bienes del Estado. La Fiscalía realizó algunas diligencias, pero el principal acusado aún no fue convocado.

“En una oportunidad recogí al señor Johnson Jiménez, quien estaba en compañía de Lesly B., de una discoteca de la avenida Camacho, al lado del Banco BNB, los dos se encontraban en estado de ebriedad (…). En otra oportunidad, el señor Johnson me hizo comprar preservativos en Rurrenabaque y los llevé donde se estaba hospedando con la señorita Sonia P., eso ocurrió en noviembre de 2023 (…). En otra ocasión, el señor Johnson me pidió que lo lleve a un alojamiento frente a la Flota Yungueña, exsurtidor de Villa Fátima, él estaba acompañado de la señorita Julieta W. B., los dos estaban en estado de ebriedad. Luego me pidió que lo traslade a otro alojamiento ubicado en la zona San Pedro, frente al Hipermaxi, eso ocurrió en diciembre de 2023”, relató el exchofer del Sernap en su declaración.

El conductor comenzó a trabajar en esa institución el 30 de agosto del 2023, pero renunció siete meses después, el 29 de marzo del 2024, ante los constantes abusos que evidenció por parte de Jiménez y sus allegados.

Dentro del caso, otro exfuncionario encargado de almacén del Sernap denunció que fue empleado como seguridad personal de Jiménez y tenía que acompañarlo a sus reuniones en bares, discotecas, lenocinios y viviendas particulares, de donde salía en total estado de ebriedad.

“Por órdenes directas de Johnson Jiménez Cobo, director Ejecutivo del Sernap, realizaba actividad como su seguridad personal en varias reuniones privadas que tenía, como ser eventos personales, reuniones que realizaba en bares, discotecas y en casas particulares; entre ellas, la casa de Younyun H. T., director de Planificación del Sernap”, indicó en su declaración como testigo.

El exfuncionario estaba obligado a trabajar fuera de sus horarios laborales, porque tenía la obligación de cuidar la integridad del ejecutivo del Sernap en bares y discotecas, de donde salía en estado de ebriedad con funcionarias de la misma institución.

“En una oportunidad, llamó a la oficina directamente a mi compañero Omar Q. y le pidió que vaya a recoger el auto del Sernap que estaba en la cancha Zapata, a la altura del parqueo. Por ese motivo, mi persona acompaña a mi compañero Omar. Cuando llegamos al lugar, evidentemente el vehículo del Sernap se encontraba en el parqueo de la cancha Zapata, y el señor Johnson Jiménez Cobo se encontraba al frente del parqueo, en el interior de un lenocinio, juntamente con el señor Moisés Younyun H. T. Los dos se encontraban en estado de ebriedad”, relató el exencargado de almacén.

Ese día, según el exfuncionario, tuvieron que esperar dos horas dentro del lenocinio hasta que se le pase la borrachera al ejecutivo del Sernap y dé la orden de volver a las oficinas de la institución.

“Eso ocurrió el día de la ch’alla de la oficina del Sernap, día viernes 9 del mes de febrero del año 2024. Ya en horas de la tarde de ese día, empezó la ch’alla de la oficina, donde el señor Moisés Younyun H. T. ordena comprar cerveza y las bebidas alcohólicas, las cuales ya estaba en la oficina en la planta baja, garaje del Sernap, donde estuvieron presente todos los funcionarios. También se encontraba una funcionaría policial, quien observó todo lo que sucedía, como el consumo de bebidas alcohólicas y el ingreso de las bebidas. Esta funcionaría policial observaba el ingreso de todas las bebidas y no decía nada, ese día todos consumieron bebidas alcohólicas hasta horas 20:00 p.m”, dice parte del documento de la declaración del testigo.