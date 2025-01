Diputada denuncia que Evo Morales creó una “republiqueta” donde actúa como monarca

El expresidente permanece atrincherado en su bastión político del trópico de Cochabamba para no esquivar el proceso judicial iniciado en su contra por el delito de trata y tráfico de personas.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

La diputada Luciana Campero (CC) afirmó que el expresidente Evo Morales creó de facto una “republiqueta” en el trópico de Cochabamba y en que ejerce el rol de “monarca” ante la inacción de la Policía que hasta ahora no logró ejecutar una orden judicial de aprehensión.

“No es un misterio que cada dos o tres semanas desmontan fábricas de droga porque opera el narcotráfico (en el trópico) y se entiende que en un lugar donde opera el narcotráfico y prácticamente se ha hecho una republiqueta, en realidad una monarquía donde se ha puesto como rey a Evo Morales, donde las normas y las leyes las hace Evo Morales y él determina cómo va funcionar esta monarquía y esta republiqueta que se ha creado en el corazón de Bolivia”, denunció la legisladora en declaraciones a la red DTV.

El expresidente Morales permanece atrincherado en Lauca Ñ (trópico de Cochabamba) en rebeldía a la justicia ordinaria que lo requiere para que pueda afrontar la imputación por el delito de trata y tráfico de personas.

Sobre el exmandatario también pesa una orden de aprehensión que debe ser ejecutada por la Policía; sin embargo, esta institución hasta ahora no logró realizar la captura del político que alega persecución.

Morales es investigado por captar a una menor en 2014 como “guardia juvenil” para luego abusarla y embarazarla en complicidad de sus familiares como su madre, quien también es buscada por la justicia.

“Lastimosamente parece que la Policía está derrotada, tiene una actitud derrotista porque pese a que existe una orden de aprehensión y que va existir otra seguramente el 14 de enero no hay una voluntad real de entrar al Chapare. Me imagino que la Policía boliviana, conociendo a través de Inteligencia, los grupos criminales que protegen a Evo Morales y la cantidad de armas que lo resguardan es que ha decidido no ingresar e iniciar acciones para aprehender a este sujeto”, lamentó.

Las declaraciones de Campero se registran después de que se conoció que grupos parapoliciales y leales a Evo Morales están revisando hoteles en el trópico de Cochabamba para detectar la presencia de policías.