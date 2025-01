Diputado de CC estima que entre menos precandidatos será más fácil elegir al representante del bloque de unidad

Alberto Astorga estima que en el transcurso de las semanas algunos de los líderes del bloque de unidad declinarán de sus aspiraciones, tal cual sucedió con Carlos Mesa.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, estimó este martes que será saludable para el bloque de unidad que se depuren las precandidaturas paulatinamente, para lograr una opción fuerte en las elecciones generales de agosto próximo, en base al líder político que tenga mayor fortaleza y respaldo ciudadano, aspecto que será determinado a principio de abril para elegir al candidato único de ese frente que reúne a diferentes corrientes de la oposición.

“Mientras menos candidatos tengamos en el bloque de unidad, mientras menos precandidatos tengamos será más saludable y va a ser más fácil elegir al candidato único que nos vaya a representar, por ahora, habrá tres o cuatro precandidatos y si esto se va reduciendo, mucho mejor, porque así será más fácil elegir a la persona que nos va a representar en las elecciones”, resaltó el asambleísta de CC.

Astorga puntualizó que están en franca carrera Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, además de Vicente Cuéllar; “no sé en qué posición está Luis Fernando Camacho,; tenemos en el bloque de unidad tres o cuatro precandidatos que entre ellos se tiene que definir cuál va a ser el candidato único de la oposición; por eso, es saludable para el pueblo boliviano y el bloque de oposición que Carlos Mesa haya tenido ese desprendimiento histórico, porque cuando son menos los candidatos es más fácil elegir al candidato que nos representará”, reiteró.

En tal sentido, afirmó que otro de los aspectos importantes para el fortalecimiento de la candidatura única de oposición es sumar a la mayor cantidad de ‘verdaderos opositores’, que garanticen que se derrotará al Movimiento al Socialismo (MAS) en los próximos comicios nacionales, más aún porque el presidente Luis Arce entró en la campaña política e inició el ataque a los representantes de la oposición.

“Tenemos que sumar a verdaderos opositores y no a actores marginales c omo es Branko Marinkovic, que no pasa del uno por ciento, me parece que no ayuda sumar a Marinkovic; por otro lado, creo que Manfred Reyes Villa tiene que hacer primarias con Eduardo del Castillo y Luis Arce para ver cuál va a ser el candidato del gobierno, porque prácticamente es un satélite del gobierno”, señaló a propósito de los ataques que hacen ambos políticos al acuerdo opositor.

Asimismo, estimó que la reciente alianza suscrita por Jorge Tuto Quiroga con el gobernador cruceño Rubén Costas y Demócratas, adversarios de Luis Fernando Camacho, no tendría que representar un problema para el bloque de unidad, porque el exmandatario se reunió con el jefe de la agrupación Creemos en el centro penitenciario Chonchocoro, donde ‘seguramente’ se trataron todos estos temas que tienen que ver con la incorporación de otras organizaciones políticas.

Costas criticó a la gestión de Luis Fernando Camacho cuando aún Mario Aguilera no fungía como gobernador en ejercicio; entonces, criticó la presencia de Walter Chávez, exasesor de Evo Morales, como uno de sus colaboradores cercanos sobre todo por su pasado ligado al Movimiento al Socialismo (MAS) y a un grupo terrorista en Perú; en respuesta, el jefe de Creemos se estrelló contra su antecesor a quien le acusó de haber ‘cogobernado’ con el partido oficialista.

“Me parece que aquí estamos en política y quiero pensar que Luis Fernando Camacho va a entender que es más importante par ale bloque de unidad es aumentar y tener más liderazgos, y tener más grupos y partidos políticos que nos puedan respaldar, sumar actores beneficia al bloque, porque en un momento dado va a haber una encuesta para decidir cuál va a ser el candidato que va a representar al bloque de unidad”, afirmó el asambleísta de CC.