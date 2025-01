Diputado evista presenta en Sucre una nueva denuncia contra los hijos de Luis Arce

Héctor Arce conmina al fiscal general del Estado a efectuar la investigación correspondiente, porque se trata de negocios con el dinero que es de todos los bolivianos.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) interpuso este lunes una denuncia contra los tres hijos de Luis Arce Catacora ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en Sucre, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, que habrían cometido en abuso de su parentesco con el primer mandatario; además, conmino a la máxima autoridad del Ministerio Público del país, Roger Mariaca, a cumplir con sus funciones e iniciar una investigación sobre el caso presentado.

“Por eso, el objetivo es que se investigue a Luis Marcelo Arce Mosqueira, Rafael Arce Mosqueira y Camila Daniela Arce Mosqueira, quienes han viajado con nuestra plata por todo el mundo, quienes en nombre de nosotros han realizado negocios millonarios para hacerse hoy prósperos y ricos de Bolivia, esperemos que el señor Roger Mariaca, fiscal general, proceda con la investigación inmediata”, exigió el parlamentario afín a Evo Morales.

Arce añadió que, de acuerdo con denuncias de servidores públicos de la Dirección Nacional de Migración, el hijo mayor del presidente, Luis Marcelo, efectuó 69 viajes durante los cuatro años de mandato de su padre a países como Panamá, España, Estados Unidos, Colombia Perú, Argentina, Brasil, entre otros, con un costo que sobrepasa el millón de bolivianos y desestimó que sea de recursos propios, porque investigó ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) si tiene alguna empresa que justifique esa erogación y no factura nada.

“Cuál es el objetivo de esos 69 viajes a países en los que se quedó por más de un mes en algunos casos, quién le financió, en representación de quién viajó. Obviamente la respuesta es sencilla: usted, Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo de Lucho Arce, es igual o peor corrupto que su padre, ha utilizado la plata del pueblo para hacer sus negocios con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), sabemos que usted participa en las licitaciones públicas internacionales para comprar gasolina y diésel mediante palos blancos”, aseveró.

Asimismo, según la misma acusación, otro de los hijos del primer mandatario, Rafael Arce Mosqueira, realizó 24 viajes a diferentes países del mundo, con un costo de medio millón de bolivianos entre los pasajes y la estadía. Según el denunciante, por los mismos objetivos de su hermano mayor, hacer negocios a nombre del Estado boliviano, para enriquecerse de manera fraudulenta con el dinero que pertenece a todos los bolivianos.

El asambleísta afirmó que decidió presentar la acusación contra los descendientes de Arce Catacora, porque las autoridades correspondientes no toman cartas en el asunto ante hechos documentados sobre ganancias irregulares que obtuvieron bajo el paraguas de su relación de parentesco con el primer mandatario; cosa que no ocurrió con el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Alan Lisperguer, ‘a quien corretean por no tener el aval suficiente’ del sector intercultural que apoya a la gestión actual.

“Por haber comprado ocho bienes y una galería comercial en un día por un monto de un millón de bolivianos; pero, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, compró una propiedad con 5,5 millones de dólares, tiene dos cisternas en Santa Cruz, que sobrepasan los tres millones de dólares; su hija, Camila Daniela Arce Mosqueira, de 23 años, ha sacado Bs 63 millones; su otro hijo, Luis Marcel Arce Mosqueira, tiene empresas con palos blancos, hoy es un millonario; entonces, investigue, señor Roger Mariaca”, refirió.

En ese sentido, el legislador espera una respuesta positiva a la acusación presentada la mañana de este lunes debido a que -dijo- tiene la obligación de investigar a los hijos del presidente por legitimación de ganancias ilícitas. “Escucho decir a Lucho Arce que están luchando contra la corrupción, el pueblo boliviano quiere ver que usted instruya al fiscal general del Estado para que investigue a sus hijos”, aseveró el legislador evista.