Dirigente evista cuestiona que a tres meses del supuesto atentado contra Morales no se dé con los culpables

El pasado 27 de octubre de 2024 se habría producido el ataque al expresidente y su comitiva, aunque después el gobierno dio una versión contraria a la esgrimida por los evistas

eju.tv / Videos: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exvicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García cuestionó que hasta la fecha no se identifique a los responsables del ‘intento de magnicidio’ contra Evo Morales Ayma, ocurrido supuestamente el pasado 27 de octubre de 2024, cuando un grupo de policías y militares, según la denuncia de esa fecha, habría intentado atentar contra el exmandatario y su comitiva cuando se dirigía a su programa dominical de la radio Kawsachun Coca.

El presidente Luis Arce instruyó en esa ocasión una inmediata y minuciosa investigación sobre el presunto atentado contra Morales Ayma. “Ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X; empero, en el transcurso de las horas, el panorama para la gestión gubernamental cambió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El gobierno, a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó posteriormente al expresidente de haber disparado desde su vehículo contra los policías por evadir un punto de control en la carretera que atraviesa la zona productora de coca de Cochabamba; en contrarruta a la denuncia del exmandatario y sus afines, quienes aseguraron que hubo el intento de asesinato tal cual mostraron en unos videos en los que mostraron los impactos en dos vehículos de esa comitiva.

“Lamentablemente para nosotros no exige justicia, porque han pasado tres meses y nadie dice nada, no hay una investigación sobre los diferentes atentados que ha sufrido el hermano Evo Morales no solamente de envenenamiento, sino de muerte, doble atentado contra su vida y muchas injusticias como la persecución política contra el hermano Evo”, afirmó el miembro del círculo más cercano de Evo Morales.

RKC presentó un video de 24 minutos sobre el supuesto atentado

Asimismo, el dirigente cocalero resaltó la cantidad de personas que protegen al exmandatario y muchos de los cuales no provienen de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, sino llegan a esa región desde todos los confines del país con la intención de ‘proteger la vida’ de su líder máximo, quien afronta una orden de aprehensión por no haberse presentado a declarar ante un juez de Tarija por una denuncia de trata y tráfico de personas con agravante.

“Vemos como la gente viene con mucho sacrificio a dar seguridad al hermano Evo de diferentes departamentos, de la región, de la zona, tantas personas que día y noche está bardeando para de alguna manera dar seguridad al hermano Evo. La justicia hasta el día de hoy no se ha pronunciado nada, no conocemos ni sabemos nada (de las investigaciones); no dice nada, entonces, es una pena que para nosotros no haya justicia”, lamentó.

Asimismo, aseguró que existe medio en sectores de la derecha tradicional y del gobierno ‘traidor’, porque Morales subió en la preferencia electoral tal cual muestran las diferentes encuestas de percepción preelectorales, por ello, -afirmó- se multiplican los afanes persecutorios contra el máximo representante de los cocaleros del Chapare y la intención de acallarlo e inhabilitarlo para los comicios de agosto venidero.

La imagen muestra el supuesto impacto de una bala en el parabrisas del vehículo de Morales. Foto: RRSS

“Si lo habilitamos como candidato presidencial con seguridad que vamos a volver con más del 60 por ciento; las encuestas anteriormente nos daban 25 y 30 por ciento, pero redoblábamos eso (en anteriores elecciones); las encuestas solo son en las ciudades y en el campo siempre duplicamos las encuestas; nosotros estamos seguros de que va a ganar vaya con quien vaya, nosotros vamos a seguir peleando que nuestro hermano Evo tiene que ser habilitado como candidato presidencial”, puntualizó.

Así también ratificó que existe un pedido generalizado del pueblo boliviano para el retorno de Morales Ayma como presidente para que ‘salve a Bolivia’ y cuestionó duramente a Arce Catacora por haber traicionado al instrumento político que lo encumbró como primer mandatario, ya que ‘en su perra vida’ hubiera podido acceder a la silla presidencial si no era con el respaldo de las fuerzas que son seguidores del ex jefe de Estado.