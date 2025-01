Donald Trump apuntó contra la administración de Joe Biden por la tragedia aérea de Washington D.C.

Durante la conferencia para dar detalles sobre lo ocurrido en el accidente fatal en el río Potomac, el presidente de Estados Unidos se refirió a las políticas implementadas por los gobiernos de Obama y Biden

El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa la mañana del jueves en relación a lo ocurrido en el río Potomac, Washington D.C., donde una colisión entre un avión de pasajeros y un helicóptero Black Hawk del Ejército, dejara víctimas fatales. Hasta el momento, las autoridades únicamente han recuperado 28 cuerpos.

Culpó a las políticas implementadas por las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden al decir que únicamente deben tener “los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación”.

“Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios. Recuerden eso. Solo las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior, podían optar a ser controladores aéreos. Eso no era así antes de llegar allí”, declaró Trump.

Trump reitera críticas a los programas anteriores de inclusión

El presidente criticó nuevamente las políticas de inclusión implementadas en gobiernos anteriores. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El mandatario añadió que cuando él llegó en 2016, realizó “ese cambio muy temprano”, ya que sintió que, al igual que otros, “tenía que ser de inteligencia superior, y realmente no teníamos eso”. Después, en palabras de Trump, cuando Biden asumió el cargo, cambió dichos estándares de nuevo “a niveles más bajos que nunca”. “Su política fue horrible”.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo tener “fuertes opiniones” sobre las razones detrás del accidente. “Creemos que tenemos algunas ideas bastante buenas, pero averiguaremos cómo ocurrió este desastre y nos aseguraremos de que nada parecido vuelva a suceder”, subrayó.

Según lo expresado por el mandatario, este es un “momento de angustia” ante el pueblo estadounidense, no existen sobrevivientes. “El trabajo ahora se ha centrado en una misión de recuperación”, al mismo tiempo que afirmó que la noche del miércoles fue “una noche oscura y dolorosa en la capital de nuestra nación”.

“Esto está conmocionando a mucha gente, incluso a gente de otros países, que están en el vuelo para llevar a sus familiares a Wichita, Kansas, aquí en Washington, DC, y en todo EEUU y Rusia, tenemos un contingente ruso, gente talentosa. Desafortunadamente, estaban en esa aeronave”, agregó el republicano durante la conferencia.

Además, Trump aprovechó para anunciar a Chris Rocheleau, ex director de operaciones de la Asociación Nacional de Aviación Comercial (NBAA), como comisionado interino de la Administración Federal de Aviación (FAA) a raíz del accidente.

“Vamos a asumir la responsabilidad”: Sean Duffy

Sean Duffy aseguró que el Departamento de Transporte asumirá la responsabilidad de lo ocurrido. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Por otro lado, Sean Duffy, secretario de Transporte, enfatizó que el accidente fue algo que “no debió ocurrir” y que cuando los estadounidenses “despegan en aviones, deberían esperar aterrizar en su destino; eso no sucedió ayer. No es aceptable, por lo que no aceptaremos excusas ni que se pase la pelota a otro”.

“Vamos a asumir la responsabilidad en el Departamento de Transporte y la FAA para asegurarnos de que implementemos las reformas que ha dictado el presidente Trump para asegurarnos de que estos errores no se repitan una y otra vez”, dijo Duffy.

El secretario de Transporte alineó con los pensamientos del mandatario acerca de las políticas de Diversidad, Inclusión e Igualdad (DEI) al comentar que únicamente pueden aceptar a “los mejores y más brillantes” en puestos de seguridad que “impactan las vidas de nuestros seres queridos y familiares”.

“Cuando no se tienen los mejores estándares a la hora de contratar a las personas, eso significa, por un lado, que no se está contratando a las mejores personas en el gobierno, pero por otro lado, se genera estrés en las personas que ya están allí”, manifestó el vicepresidente JD Vance.

Al subir al podio, Vance detalló que “eso es una parte fundamental de lo que el presidente Trump va a traer”. “Queremos asegurarnos de que tenemos suficientes personas en el control del tráfico aéreo que sean realmente competentes para hacer el trabajo”, dijo.

Trump dijo que pronto se publicará la lista y nacionalidades de los pasajeros que iban a bordo del avión accidentado.