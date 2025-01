Doria Medina: «A mí me han buscado varios de los que ahora están haciendo alianzas»

Indicó que busca acuerdos con personas que no tengan indicios de racismo ni de corrupción.

eju.tv / Video: DTV

El precandidato opositor Samuel Doria Medina afirmó este martes que varios de los políticos que ahora sellan acuerdos para las elecciones lo buscaron antes a él, pero que prefiere establecer alianzas con personas que no tengan «indicios de racismo o corrupción».

«Para mí, las alianzas exclusivamente con políticos no son la prioridad, a mí me han buscado varios de los que hoy están haciendo alianzas, pero para mí es muy importante que no haya personas que tengan indicios de racismo o de corrupción», declaró el también empresario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Demócratas, de Rubén Costas, oficializó el lunes 27 de enero su apoyo a la candidatura de Jorge Tuto Quiroga, otro de los precandidatos del Bloque de Unidad de la Oposición, además de que una facción de ADN Santa Cruz comprometió su apoyo al expresidente, al igual que el político cruceño Gary Añez.

Consultado sobre qué opina respecto a estos acuerdos, Doria Medina señaló que él prefiere establecer alianzas con el futuro y no con el pasado.

«Rubén (Costas) es mi amigo, en algún momento me ha apoyado, pero él ha anunciado que se ha retirado, entonces yo estoy buscando alianzas con el futuro, no con el pasado», manifestó.

El exlíder de Unidad Nacional agregó que a fines de marzo se va a hacer una encuesta con una empresa internacional que determinará cuál de los opositores del bloque tiene más apoyo para ser el único candidato del frente en los comicios del 17 de agosto.