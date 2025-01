Doria Medina plantea eliminar la reelección vía referéndum

El precandidato opositor sostuvo que el origen de todos los problemas que enfrenta el país reside en la ampliación de los mandatos de las autoridades.

eju.tv / Video: Samuel Doria Medina

El líder opositor Samuel Doria Medina aseguró este martes que el «corazón de los problemas» que enfrenta el país radica en la reelección de autoridades, por lo que, si llega a ser mandatario, propondrá un referéndum para eliminar la figura de la reelección de la Constitución Política del Estado.

«Hay que hablar claro, voy a proponer un referéndum para cambiar la Constitución, para que nunca más haya reelección en Bolivia, que no haya reelección incluido yo, si soy elegido Presidente, que afecte a todos, nada de maniobras para el siguiente periodo, porque esa es la causa fundamental de los problemas que tenemos», señaló el precandidato opositor.

La mañana de este martes, Doria Medina participó junto a sus aliados Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar de la presentación de estos dos últimos como nuevos integrantes del bloque del que saldrá un solo representante para los comicios del 10 de agosto próximo.

Durante su intervención, el también empresario sostuvo que las crisis económica e institucional se deben a la extensión de los mandatos, por lo que es necesario «matar al huevo de la serpiente» y quitar la reelección de la Carta Magna.

«Si uno reflexiona por qué hay crisis económica, por qué hay crisis institucional, no hay duda que el origen de todas estas crisis es la reelección, por la reelección hemos tenido gobiernos que no han reconocido el veredicto del pueblo, que han hecho fraude, que se han dedicado a pelear durante cinco años y no se han ocupado de la economía», afirmó Doria Medina.