El dictador Nicolás Maduro amenazó con una "lucha armada" ante los llamados de intervención internacional: "No estamos jugando"





Nicolás Maduro, quien permanece ilegítimamente en el poder desde el 10 de enero tras un proceso electoral ampliamente denunciado como fraudulento el 28 de julio de 2024, declaró que su régimen se prepara activamente para una confrontación armada con el fin de consolidar su control sobre el país.

Durante un acto en Caracas, para conmemorar el 67 aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, Maduro afirmó que esta preparación es clave para lo que él llama “defensa de la democracia y la paz”.

“No estamos jugando. Nos estamos preparando, permanentemente, para la lucha armada en defensa de la democracia, de la paz, de la institucionalidad, de la estabilidad y del derecho al futuro de Venezuela”, expresó el dictador.

En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), el régimen promocionó el “Escudo Bolivariano 2025”, un ejercicio militar y policial que, según Maduro, incluyó “más de 290 acciones de defensa territorial”.

Esta actividad fue presentada como un entrenamiento para enfrentar “amenazas externas e internas”, que se alinea con la narrativa del chavismo de un país bajo asedio constante.

Las maniobras incluyeron el despliegue de fuerzas armadas y civiles en infraestructura estratégica, como aeropuertos, refinerías y sistemas de suministro de agua y electricidad. Además, el régimen simuló ataques de supuestos grupos paramilitares y de delincuencia organizada, intentando vincularlos con los llamados internacionales de intervención en Venezuela realizados por figuras como los ex presidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe.

Maduro no solo justificó estas acciones bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional, sino que reforzó su postura a través de declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien advirtió que habrá una “respuesta contundente” contra quienes pidan intervención militar.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) indicó que en los ejercicios militares participaron unos 150.000 efectivos, con el objetivo de fortalecer la defensa del “orden interno” y hacer “inexpugnable” al país.

El tránsito por la frontera entre Brasil y Venezuela fue reabierto este jueves, después de haber permanecido cerrado durante poco más de 24 horas, debido a los ejercicios militares en territorio venezolano.

Según la Cancillería brasileña, el país vecino había explicado anticipadamente su decisión de cerrar el paso entre Pacaraima y la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén, como “medida de seguridad” frente a esas maniobras.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que habrá una “respuesta contundente” contra quienes pidan intervención militar (EFE/ Rayner Pena R/ ARCHIVO)

Elección de candidatos

El dictador venezolano también propuso este jueves llevar a cabo un congreso “organizativo” para elegir el método con el que se elegirán a los candidatos serviles a su régimen para las diferentes elecciones previstas para este año.

“Yo ya le di la orden al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y le propongo al Gran Polo Patriótico que hagamos un congreso organizativo para elegir el método con que vamos a seleccionar a los candidatos para las elecciones que van a ser convocadas”, dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores.

El líder chavista sostuvo que busca una “renovación grande” para que surjan nuevos liderazgos en las gobernaciones, alcaldías y Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como en consejos regionales y municipales.

“¿Quieren renovación? ¿Quieren cambios? ¿Quieren volver a ganar? Pues estamos condenados por la bendición de Dios padre creador a triunfar (…) en todas las batallas políticas y electorales que vengan”, agregó el dictador.

En este contexto, el domingo la líder opositora María Corina Machado dijo que hasta que no “entre en vigor” el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, que ganó Edmundo González Urrutia, pese a que el CNE, controlado por el chavismo, dio una cuestionada victoria a Maduro, no procede participar en “elecciones de ningún tipo”.

“Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto”, sostuvo la ex diputada en un video publicado en X

(Con información de EFE)