El exdiputado Tomás Monasterio será vocero de la alianza de Tuto Quiroga en Santa Cruz

El político cruceño considera que Manfred Reyes Villa es funcional al MAS y que Branko Marinkovic se equivoca al atacar a la oposición

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El último fin de semana se conoció la incorporación de los exasambleístas cruceños, Desirée Bravo y Tomás Monasterio, representantes de la denominada Estructura de Santa Cruz, a la alianza ‘Libre’, que lidera el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con la intención de fortalecer ese frente en uno de los departamentos fundamentales para las intenciones electorales de los diferentes candidatos que terciarán en los comicios de agosto.

Quiroga Ramírez es parte del bloque de unidad conformado también por el exmandatario Carlos Mesa, el empresario y político Samuel Doria Medina, además del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En los pasados días también se conoció que la expresidenta de Aduanas, Amparo Ballivián, se sumó a dicho acuerdo con la finalidad de establecer una candidatura única de la oposición que pueda hacer frente al Movimiento al Socialismo (MAS).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Monasterio será el vocero de la alianza política de Tuto Quiroga en Santa Cruz, el exdiputado de Demócratas asegura que optó por sumarse a la propuesta del exmandatario después de cinco años de estar alejado de la política activa, porque considera que es uno de los pocos líderes que tiene propuestas, aspecto que ayudará a salir de la crisis profunda que atraviesa el país, que no puede ser resuelta por el gobierno actual ni por el oficialismo.

Foto: captura pantalla

“Estamos en un tiempo de crisis profunda y esto hace que los bolivianos de bien no nos quedemos con los brazos cruzados, sino al contrario, tenemos que asumir una posición decidida, militante y comprometida de poder transformar y cambiar este país a un paso cuantitativo hacia el futuro; yo he tomado la decisión junta a Desirée Bravo, Andrés Gallardo y otros liderazgos que se están sumando a esta alianza ‘Libre’ con compromiso, pero sobre todo con convicción”, afirmó.

El político cruceño resaltó que, durante los últimos 20 años, Quiroga no solamente fue un opositor a los gobiernos del MAS, sino también fue un ‘propositor’ que en todo momento buscó ofrecer una alternativa válida al país; en consecuencia, instó a la población boliviana a no experimentar, sino más bien optar por la propuesta sólida que ofrece el exmandatario para salvar Bolivia, quien tiene la capacidad y la experiencia para ello en base a la unidad.

“Hemos estado recorriendo los distritos, hemos estado con dirigentes de provincias y Tuto no se cansa de buscar la unidad con todos los sectores de Santa Cruz y de toda Bolivia, es el actor que permanentemente está buscando una articulación con distintos frentes, para poder construir esa unidad que la población boliviana hoy demanda, ya no es tiempo para que entre opositores nos estemos disparando y asumamos la lógica de la contra oposición y de destruir a quien luchó 20 años contra el MAS”, resaltó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, rechazó que Manfred Reyes Villa sea una ficha de la oposición como él mismo se presenta, ya que -dijo- es ‘obsecuente y funcional al MAS’, por tanto, descartó la posibilidad de alguna alianza con el alcalde de Cochabamba, porque no es parte de esos líderes que defendieron la Constitución Política del Estado (CPE) y alzaron las voces contra el abuso del partido en función de gobierno, cosa que no hace el líder de APB-Súmate.

Asimismo, lamentó la actitud agresiva de Branko Marinkovic, quien desde hace varios días lanza ácidas críticas contra Tuto Quiroga y sus aliados del bloque de unidad; afirmó que el empresario y político se equivoca al atacar a otros opositores en momentos en que más bien hay que tender puentes para sellar la unidad que permita generar una alternativa sólida y viable; en ese sentido, lo invitó a sumarse a esa iniciativa.

Foto: captura pantalla

“Mi amigo Branko se equivoca profundamente, nosotros siempre hemos asumido una posición de buscar la unidad y, es más, hoy reiteramos el deseo de que pueda sumarse no solamente Branko, sino muchos actores del quehacer político nacional para poder construir una fórmula única que pueda hacer frente al Movimiento al Socialismo, no nos vamos a cansar en insistir en la unidad”, apuntó, para luego manifestar su extrañeza porque el empresario cruceño arremete contra Tuto Quiroga, pero no así contra el MAS.