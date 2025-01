El féretro de Jimmy Carter ingresó al Capitolio para un homenaje antes del funeral de Estado

El ataúd fue depositado en la emblemática rotonda del edificio del Congreso de estados Unidos, bajo la cúpula

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/01/50wbhA5Y-34142307.mp4 El féretro de Jimmy Carter llegó al Capitolio

(Con información de AFP y EFE)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El féretro con el cuerpo del ex mandatario estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) llegó este martes al Capitolio, donde quedó instalada una capilla ardiente que permanecerá abierta hasta la mañana del jueves, cuando será trasladado a la Catedral Nacional de Washington para un funeral de Estado.

El ex jefe de Estado, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 100 años, comenzó a recibir honores el pasado sábado con un recorrido del féretro por su ciudad natal, Plains (Georgia), y este martes su cuerpo fue trasladado a Washington desde una capilla ardiente instalada en el Centro Presidencial Carter en Atlanta.

A su llegada a la capital estadounidense, el féretro de Carter fue llevado en procesión por un coche de caballos hasta las escalinatas del Capitolio.

El féretro de Jimmy Carter fue transportado por las escaleras del edificio del Capitolio de EEUU este 7 de enero de 2025 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Allí, las tropas presentaron armas y le rindieron homenaje con una salva de 21 cañonazos y, seguidamente, una banda militar interpretó los himnos ‘God of Our Fathers’ y ‘O God Our Help in Ages Past’ mientras le portaban al interior.

El ataúd fue depositado en la emblemática rotonda del edificio del Congreso, bajo la cúpula. Fue acompañado hasta la capilla ardiente por una procesión fúnebre en la que figuraban miembros de su familia.

En la rotonda esperaban la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, y su esposo, Douglas Emhoff; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder del Senado, John Thune, junto con un gran grupo de congresistas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

El féretro envuelto en una bandera de EEUU yace en la Rotonda del Capitolio en Washington DC este 7 de enero de 2025 (REUTERS)

Harris pronunció un discurso en el que definió a Carter como “ese ejemplo demasiado raro de hombre dotado que además camina con humildad, modestia y gracia” y lo describió como un “un presidente con visión de futuro”.

Johnson y Thune, por su parte, también elogiaron al ex presidente en sendas intervenciones, destacando especialmente su legado tras dejar la presidencia.

Al finalizar el acto, los familiares de Carter se acercaron al féretro, seguidos de las autoridades y los congresistas, dejando la rotonda vacía y lista para que los ciudadanos puedan rendir homenaje.

Desde la tarde de este martes y hasta la mañana del jueves, se espera que cientos de estadounidenses desafíen el frío y formen largas filas en el exterior para dar el último adiós a Carter en la capilla ardiente instalada en el Congreso.

La vicepresidente estadounidense Kamala Harris pronunció unas palabras ante el féretro del ex presidente Jimmy Carter en la rotonda del Capitolio este 7 de enero de 2025 (REUTERS)

Carter es el decimotercer ex presidente estadounidense expuesto en el Capitolio. Abraham Lincoln, asesinado en 1865, fue el primero.

El jueves se celebrará el funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington, donde los ex presidentes Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford y George H.W. Bush recibieron el último adiós antes que él. Se espera que asistan los cuatro ex presidentes vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.

El presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca el 8 de marzo de 1977 (REUTERS)

El presidente saliente demócrata, Joe Biden, pronunciará la elegía fúnebre. Por decisión suya, será un día de luto nacional y las oficinas del gobierno federal permanecerán cerradas. También ha decretado que las banderas ondeen a media asta durante 30 días, es decir incluido el 20 de enero, día de la investidura del presidente electo republicano Donald Trump.

Jimmy Carter será enterrado en su ciudad natal junto a Rosalynn, fallecida en 2023 a los 96 años y con quien estuvo casado durante 77 años.