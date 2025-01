El gobierno reitera que evistas buscan impunidad para su líder y los marchistas no cesarán las protestas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los evistas fueron gasificados y dispersados el lunes en La Paz. foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz.

“La marcha del evismo solo busca impunidad”, dice el viceministro Ríos tras enfrentamientos en La Paz y Cochabamba; Luis Fernando Camacho es candidato presidencial como todos los líderes que conforman la oposición; y, precio del pan: panificadores anuncian un paro nacional de 72 horas tras rechazar propuesta del Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– “La marcha del evismo solo busca impunidad”, dice el viceministro Ríos tras enfrentamientos en La Paz y Cochabamba

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó la noche de este lunes que la marcha evista que llegó a la cuidad de La Paz “busca la impunidad” del expresidente Evo Morales, quien es investigado por un caso de trata de personas. “Dicen que es una medida por el pueblo, pero van en contra del pueblo”, indicó Ríos en conferencia de prensa. “¿Qué persigue esta marcha? Muertos. Es por eso que hoy se han registrado dos movilizaciones. Tanto en el departamento de Cochabamba como en La Paz no han tenido ese tinte pacífico que decían los dirigentes”, agregó. Indicó que 21 personas quedaron aprehendidas en Cochabamba y que un vehículo patrullero quedó con daños debido a los enfrentamientos. También aseveró que la marcha que partió desde Patacamaya fue violenta.

– Bloque evista del MAS advierte que mantendrán la lucha contra el gobierno de Luis Arce

El senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro del bloque evista, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Luis Arce, al que acusó de llevar a cabo acciones «cobardes y dictatoriales» tras la detención de más de 17 personas que participaban en movilizaciones. “No importa las amenazas, no importa la sangre que derramamos, vamos a luchar y pelear como siempre el movimiento indígena lo ha hecho”, declaró Loza, acompañado por la senadora Simona Quispe y dirigentes afines a Evo Morales. En sus declaraciones, destacó la persistencia del bloque en sus demandas, especialmente frente a lo que consideran una falta de respuesta a la crisis económica. Su pliego petitorio incluye demandas para atender la crisis económica y otras preocupaciones sociales que, según Loza, el gobierno de Arce ha ignorado.

– Llanque pide ‘la cabeza’ del Defensor del Pueblo si éste no llama al diálogo con el Gobierno

El dirigente campesino Pedro Llanque, del entorno del expresidente Evo Morales, y uno de los líderes de la marcha evista que llegó este lunes a La Paz, pidió la cabeza del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, si es que éste no llama al diálogo con el Gobierno. Indicó que esa solicitud ya fue expuesta ante el Defensor, pero “se ha hecho la burla”. “Hemos pedido al Defensor del Pueblo que sea el mediador (del diálogo). Hasta el momento el Defensor del Pueblo se ha hecho la burla. Si no llama al diálogo, vamos a pedir la cabeza del Defensor”, amenazó el dirigente campesino. La marcha evista, que partió de la localidad de Patacamaya el viernes de la anterior semana, llegó hasta la sede de gobierno e intentó ingresar a la plaza Murillo, pero la Policía Boliviana instaló una barricada a la altura del edificio de la Vicepresidencia.

– Vocal del TSE: Santa Cruz puede quedar sin el escaño que ganó en el Censo si no se aprueba ley hasta el 15 de enero

Desde el Tribunal Supremo Electoral señalan (TSE) que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe cuanto antes el proyecto de ley de redistribución de escaños. El vocal electoral Gustavo Ávila dice que van a emitir una posición oficial en coordinación con los demás vocales electorales. “Entre todos vamos a sacar un pronunciamiento como sala plena del Tribunal Electoral”, declaró. El vocal señaló que, si el documento no se promulga hasta el 15 de enero, el Órgano Electoral convocará a elecciones generales con los datos del Censo del 2012. “Si no se aprueba esta ley, estamos obligados como Órgano Electoral, a aplicar la anterior norma de las circunscripciones a nivel nacional con el Censo 2012, todo se mantendría igual, pero Santa Cruz no ganaría un escaño que le corresponde en virtud del Censo”, explicó.

– Luis Fernando Camacho es candidato presidencial como todos los líderes que conforman la oposición

El compromiso de los líderes de oposición es invariable en su responsabilidad de sacar al “masismo” (Movimiento Al Socialismo – MAS) del poder, en esa tarea está concentrado el gobernador Luis Fernando Camacho que está sosteniendo reuniones con los diferentes líderes de la oposición, afirmó el diputado Walthy Egüez. “Todos los líderes de la oposición tienen la posibilidad de hacer una pugna interna. La población debe comprender que Luis Fernando Camacho no está inhabilitado para ser candidato presidencial, es uno de los líderes fuertes de oposición, así reflejan las encuestas», afirmó. Enfatizó que el líder político de Santa Cruz, y jefe nacional de Creemos, es identificado como símbolo de la defensa de la democracia boliviana y puede ser candidato presidencial como cualquiera de los que conforman la unidad opositora.

– Policía allanó cuatro viviendas por el caso de trata de personas contra Evo Morales

El comandante de la Policía de Tarija, Ángel Morales, confirmó el lunes que se realizaron cuatro allanamientos a viviendas, en el marco de las investigaciones por el caso de trata de personas, donde el expresidente Evo Morales es uno de los imputados. “Donde vamos a buscar mayores elementos de convicción, estrategias que maneja la Fiscalía, ellos son la parte funcional de lo que corresponde en una investigación”, indicó. El jefe policial añadió que no hay aprehendidos. “No han sido habidas las personas que están siendo buscadas, imputadas por trata de personas”, indicó y manifestó que se busca a la madre de la joven vinculada con el exmandatario y otros de sus familiares. Este martes se tiene previsto que se realice la audiencia en Tarija, donde un juez de medidas cautelares debe definir la situación jurídica de los imputados.

– Precio del pan: panificadores anuncian un paro nacional de 72 horas tras rechazar propuesta del Gobierno

Tras haberse reunido con el Gobierno, los panificadores anunciaron un paro nacional, pues no están conformes con la propuesta del Gobierno y apuntan a que el precio de este producto de la canasta familiar sea de 70 centavos por unidad. Los panificadores señalaron que el Gobierno les propuso entregarles harina, azúcar, manteca y levadura subvencionados; sin embargo, consideran que la propuesta es insuficiente por lo que esperan que en las próximas horas el Gobierno admita sus demandas, de lo contrario acatarán el paro. “Nuestra posición es 70 centavos con subvención. Más de 10 años hemos apoyado con el precio a 50 centavos el pan”, manifestó el dirigente de los panificadores, Rubén Ríos. Según Ríos, producir cada pan cuesta 55 centavos, por lo que consideran inviable mantener el precio en 50 centavos.

– Sectores productivos dan plazo de 14 días al Gobierno para derogar disposición sobre decomiso de alimentos

Gremiales, transportistas, agropecuarios y otros sectores determinaron dar un plazo de 14 días al Gobierno para la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General Del Estado (PGE) que dispone el decomiso de alimentos, caso contrario se movilizarán el 27 de enero. “Antes de llegar a la movilización tenemos 14 días, el Gobierno nacional tiene como plazo prudente todo ese tiempo para escuchar las diferentes demandas de estos sectores”, informó el dirigente de la Confederación de los Gremiales, César Gonzáles. Este lunes se llevó a cabo una reunión multisectorial en el que participaron los gremiales, transportistas de carga pesada, agropecuarios y otros sectores productivos en la ciudad de Santa Cruz, con el fin de asumir medidas de protesta contra la Ley Financial.

– Sectores sociales afiliados a la COB se reúnen para elaborar propuesta de incremento salarial

La pasada jornada, varios sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), se reunieron en ampliados nacionales, para debatir el pliego petitorio de esta gestión. En este se contempla la propuesta de incremento salarial 2025 que, según los sectores de jubilados, fabriles y maestros rurales, el incremento debe estar acorde y en base al nivel de inflación que experimentó el país. En Bolivia, el incremento salarial para 2024 fue de 5,85% al Salario Mínimo Nacional y de 3% al haber básico. El Salario Mínimo Nacional es de Bs. 2.500,00. Ahora se espera coordinar con los diferentes sectores para entregar su propuesta al Gobierno respecto al incremento salarial 2025. La inflación en el país bordeó los dos dígitos y se situó en 9,97%, según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

– A tres días de la tragedia en Quime: 40 viviendas se desplomaron y vecinos narran cómo salvaron sus vidas

A tres días del desborde de los ríos Quime y Kuyuna, en el municipio de Quime, en la provincia Inquisivi, en La Paz, la evaluación preliminar de este lunes da cuenta de la destrucción de 40 viviendas. Los vecinos relatan que lo perdieron todo, pero lograron salvar la vida. “Nos hemos salvado, subiéndonos al techo”, dijo una mujer de la tercera edad afectada por el desborde de las aguas de los ríos. “Solita escapé”, señaló otra mujer. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que el reporte preliminar indica que 40 viviendas se desplomaron, 500 familias suman las afectadas y se destinó más de 21 toneladas de ayuda humanitaria. Manifestó que efectivos militares colaboran en las tareas destinadas a encauzar los ríos y a medida que se atienda la situación el municipio volverá a la normalidad.