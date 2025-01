El MAS entregó las entidades del Estado como botín político a sectores sociales, afirma senadora

Dos exministros de Medio Ambiente y Agua salieron del cargo con denuncias de corrupción y también dos directores del Sernap.

Juan Carlos Véliz / La Paz

La senadora Cecilia Requena (CC) apuntó al fondo del problema de corrupción que golpea a la administración del presidente Luis Arce y es que el MAS, el partido en función de gobierno, entregó las instituciones del Estado a las organizaciones sociales que le respaldan como botín político.

“(Es resultado) de esta forma prebendal y corrupción de gestión del MAS de entregar como botín las diferentes entidades del Estado a diferentes organizaciones sociales que lo respaldan, que respaldan al MAS, que son interculturales y ponen gente que además pagan por entrar ahí, según las denuncias, y luego cobra a la gente por mantener sus puestos, es un modus operandi y es una red que tiene que ser desmontada”, afirmó anoche la legisladora en una entrevista con Cadena A.

Hasta ahora dos exministros de Medio Ambiente y Agua salieron del cargo con denuncias de corrupción y también dos directores del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), todos fueron “recomendados” por los interculturales. Esta organización social forma parte de las estructuras de sectores que dan respaldo político al Gobierno como los campesinos, indígenas, obreros y otros que están concentrados en el llamado Pacto de Unidad.

“El SERNAP es una cuota, es un botín, que le corresponde a una organización social, se ha denunciado que son los interculturales, entiendo que es así. Ya empezamo mal, los interculturales no van a elegir y eso está demostrado por los ministros que han salido y por los directores del Sernap que han salido, no van a elegir personas idóneas para el cargo, eligen personas para reproducir no sólo poder sino fuentes de dinero corrupto”, denunció Requena.

Para la legisladora existe una red de corrupción al interior del ministerio de Medio Ambiente y que compromete a otras instituciones porque el exministro Alan Lisperguer recibió recursos en sus cuentas de funcionarios de mandos medios de instituciones como YPFB.

El “entramado corrupto” no será desactivado con la destitución de funcionario como Jhonson Jiménez, ahora ex director del Sernap.