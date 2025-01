“El Papirri” admite “relación” con una menor que era su alumna en 1997, ella lo denunció por estupro

Fuente: ANF

El cantautor Manuel Monroy Chazarreta más conocido como “El Papirri” admitió este lunes que mantuvo una “relación” con una menor que además era su alumna en 1997 en el Conservatorio Nacional de Música; Cristina W. el pasado viernes lo denuncio por estupro.

Monroy reveló en un texto publicado en su cuenta de Facebook que hace 28 años, en 1997, conoció a Cristina W, cuando él dictaba clases en el Conservatorio Nacional de Música, específicamente ella lo abordó cuando tomaba café con algunos alumnos después de sus clases.

“Luego de las clases que eran de 3 a 5 pm, nos empezamos a quedar una hora más a tomar cafecito, a tener largas charlas sobre música, paseos por Sopocachi, nos volvimos confidentes y sin querer, se profundizo nuestra relación”, reconoció el músico.

Cristina W. en su texto titulado: Sobre el estupro y Alasita cuenta que conoció al tío de su amiga, El Papirri cuando ella tenía 14 años; que al año siguiente fue su profesor en el Conservatorio, y que como parte del periódico El Caraspas decidió entrevistar al maestro.

Describió que esa tarde de entrevista “pasé de estudiante a amante, de aprendiz a Geisha, de admiradora a amada… en zamba sin letra y a escondidas”. Y precisa que la “figura de estupro ya existía en el código penal”, porque su padre que se enteró del “asunto” le dejó clarito» sobre el asunto al cantautor.

A diferencia de esta versión, Monroy asegura que él llamó al padre de la joven y que en la conversación se enteró que Cristina era menor. “El señor me dijo que no era posible esa relación pues Cristina tenía 16 años, que teníamos que esperar dos años más para oficializar algo. Me quedé petrificado; no sabía de su minoría de edad, por eso fui a pedir el consentimiento para la relación. Me instruyó muy serio, terminar la relación, y que si no lo hacía haría una denuncia legal. Y se fue”.

Según el código penal boliviano el estupro es: “Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años”.

“¿Amor? ¿Deseo? ¿Locura pura y dura? El romance continuó. Mi papá hizo la denuncia que correspondía, pero fue archivada en un cajón, en el escritorio del Viceministro de Cultura, el primo Ramón Rocha, que sabía de salvar pellejos”, escribió ella en otra parte de su texto.

El cantautor dice que “era una muchacha madura, con experiencia, incluso alguna vez había comentado que ya era bachiller. Fui al Conservatorio a buscar a su ex novio, el profesor de fagot, quien me confesó que había terminado la relación al enterarse de su edad. Trate de buscar al percusionista, pero no trabajaba en el Conservatorio”.

“A los dos meses supe que Cristina había iniciado una relación con su profesor de flauta, un gran docente y amigo, cuatro años mayor que yo”, insiste en referirse a las relaciones que presumiblemente tuvo la joven en esa época.

Describe que, en 1998, se encontraron y tuvieron un saludo sentido y amable; al igual que en 2005 cuando se volvieron a reencontrar. Dijo que en esa época ella interpuso una denuncia falsa que repercutió en su trabajo en el Conservatorio por lo que tuvo que renunciar.

Sin embargo, Esperanza Téllez, exdirectora del Conservatorio, dijo en el mensaje de Cristina en el Facebook que el cantautor fue destituido por este caso. “Fui testigo del último periodo del relato de la Cris y estando de directora del Conser (2005-2010) me hice cargo de la denuncia y el profesor Monroy fue destituido”.

Manuel Monroy señaló que tras este hecho nunca más supo de Cristina hasta este viernes cuando publicó su denuncia pública en el Facebook, dijo que ante el daño causado anunció que asumirá “acciones legales correspondientes por haber sido perjudicado en mi trabajo artístico, en mi trabajo de gestor cultural y en mi condición de persona que sufre una persecución ilegal en las redes por tanta calumnia”.

En el mensaje escrito en el Facebook, Cristina recibe respaldo y muestras de solidaridad, entre los muchos mensajes también llama la atención uno de Margarita P. M. que dice: Cuando lo entrevisté en su departamento para tomar fotos con su Ekeko, al despedirme, el tipo me besó en la boca. Me quedé asustada y sin saber cómo reaccionar, mientras él y el fotógrafo se reían».