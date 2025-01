El régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela una fábrica de drones para uso bélico con la cooperación de Irán

Así lo refleja un informe de inteligencia, elaborado por especialistas en la materia, al que tuvo acceso Infobae, a propósito de la advertencia que hizo el senador estadounidense Marco Antonio Rubio, al asegurar que en Venezuela los iraníes instalarán fábricas de drones, lo que representa un riesgo para el hemisferio, aunado al suministro de pasaportes a miembros de Hezbollah. “Venezuela se ha preparado con la fabricación del vehículo aéreo no tripulado de combate (UCAV) que es un dron bélico”.

“Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), conocidos como dron, se encuentran en los galpones del Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda, adscrito al Comando de Operaciones Aéreas de la Aviación Militar, dentro de la Base Aérea El Libertador, en Palo Negro, Aragua. La empresa EANSA, que preside el GD José Jesús Urdaneta González, tiene un galpón en la referida unidad militar y que se ha previsto establecer en esa base aérea un terminal de carga para la aviación comercial.

El informe que se realizó hace un par de años y que se ha ido actualizando progresivamente, destaca la opacidad que ha caracterizado todos los proyectos que desarrolla el régimen venezolano, así como su creciente radicalismo en las alianzas estratégicas con Irán, Rusia y China, su accionar demostrado al margen del estado de derecho y las instituciones democráticas.

El régimen venezolano es más temerario ahora “luego de haber perpetrado la fase final de un golpe de Estado, para mantenerse en el poder con el uso de la fuerza, el terrorismo de Estado y sus vínculos con patrocinadores del terrorismo mundial como Irán”.

El informe resalta que “los drones Arpía Inoperativos y los dos Mohajer2 ANSU-100, se encuentran en Venezuela en la Base Aérea El Libertador, Palo Negro, estado Aragua. No hay comprobación de que haya despliegues hasta el momento”.

“El Sistema Arpía se adquirió en el año 2012; es un sistema UAV con una autonomía de una hora y media 90 km y 3.500 pies. Se adquirieron 19 dotados de cámaras de buena resolución, pero ya en 2016 y 2017 quedaban 15, parados por batería y problemas de motor, hasta que solo quedó uno operativo para el 2019, sin contar con personas certificadas para su mantenimiento y operación. La fábrica que se estaba desarrollando en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) se había paralizado”.

“Los drones son una de las principales armas utilizadas por el régimen iraní para exportar el terrorismo y el belicismo, por ello en la última década, Teherán ha invertido mucho en la producción de drones a pesar de los drásticos problemas económicos”.“La Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) utiliza principalmente drones para sus operaciones terroristas y para abastecer a sus apoderados en la región. En cierta medida, el régimen intenta compensar la obsolescencia y decrepitud de su fuerza aérea con esta tecnología”.

Continúa el informe al que Infobae tuvo acceso revelando que “en el 2019, transfirieron los Arpías al Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda N° 8, ubicado en la Base Aérea Libertador”. “La unidad o unidades en la que recaen los Drones/UAV son: Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda N° 8, con los Sistemas Aéreos No Tripulados de diseño y fabricación nacional”. “Estos equipos, antes conocidos como Mohajer-2, ahora son identificados como Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100), según datos de Reuters. Son drones que fueron modernizados y artillados en Venezuela”.

“Aun en el marco de la opacidad informativa, logró saberse cuando Venezuela intentaba adquirir drones para lo cual ‘hizo un contrato de $ 28 millones de dólares para la compra y adquisición de tecnología del Ghods Mohajer-2, a pesar de las sanciones que prohibían a Irán exportar armas’”. “Además de Irán, el dron Mohajer-2 está en servicio con la Aviación Militar venezolana, donde es conocido por la designación local de Arpía (Sant-Arpía). Están asignados al escuadrón UAV 83-I, que forma parte del Grupo de Aviación 8-I, con base en la Base Aérea El Libertador en la ciudad de Maracay”.

“La compra de drones M2 al país persa para Venezuela comenzó en 2007, cuando se firmó un acuerdo con Irán para la producción de UAV. Por el año 2009, la empresa estatal CAVIM comenzó a ensamblarlos a partir de equipos de vehículos suministrados desde Irán de manera secreta”. “Fueron mostrados, por primera vez, al público, en junio 2012. En junio de 2013, CAVIM fabricó 15 unidades. Se supo que tres de ellos resultaron afectados, por lo que solo 12 dispositivos permanecieron en servicio”.

El informe da cuenta que “Fajr Aerospace Industries and Composite Materials es una de las fábricas controladas por la Organización de la Industria Aeroespacial del Ministerio de Defensa iraní. Produce pequeños aviones monomotores. Fajr también produce algunos materiales y piezas relacionados con los drones. Industrias Fajr está situada junto a Industrias Aéreas Quds en la carretera especial de Karaj. Se tiene la información que esta fábrica ha entregado a Venezuela prototipos o modelos de los drones que fabrican”.

A medida que Nicolás Maduro sabía que la crítica situación económica que ha llevado al país caribeño a la peor pobreza de su historia democrática, se estaba acentuando en Venezuela, se ha inclinado por la vía del control con armas y represión. Desde hace años hace millonarias inversiones en la adquisición de equipo bélico, con el que logre defender su estadía en el poder. El régimen venezolano se ha ido preparando y no desiste a pesar de los fracasos iniciales que tuvo Cavim con los UAV de tecnología iraní.“ Los drones y la estación móvil de control, desde el 2018, quedaron inoperativos por serios problemas con las baterías, las cuales no pueden recibir más carga, por lo que hasta junio de 2021 no habían sido adquiridas”. “La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares no tenía cómo culminar la fábrica de ese sistema de drones por no disponer de los fondos necesarios, a pesar de que la parte iraní colocó lo que le correspondía en su parte del convenio firmado. Es decir, Cavim solo llegó a ensamblar los equipos antes señalados”.

“Después el proyecto es tomado por el componente Aviación Militar de Venezuela, con lo que la fábrica de drones se materializa con la Empresa Aeronáutica Nacional (Eansa). No es solo lo que presentaron en noviembre pasado en la Expo Drone 2024, donde exhibieron drones para uso administrativo, de vigilancia, entre otros”.“Nicolás Maduro ha pretendido obtener drones militares iraníes, adquiriendo su tecnología y fabricarlos en serie mediante la ingeniería inversa, con la empresa EANSA en Venezuela. La variante que desde el principio quiso fabricar o comprar, lleva también misiles antiaéreos guiados con precisión y otras ojivas capaces de destruir objetivos fijos y móviles”.

“Cuando el dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció su intención de producir drones en Venezuela, se interesa por las aeronaves, no tripuladas y de diseño iraní, porque serán ‘multiuso’, según dijo. Enfatizó que serán empleadas con fines bélicos y dijo que la producción de los vehículos aéreos no tripulado fue encargada a Eansa”.“Es así como los primeros vehículos aéreos no tripulados fueron transportados a través del puente aéreo de la ruta Irán-Venezuela, empleando para ello la línea aérea Conviasa y la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela, creada en febrero 2020, para el diseño, ensamblaje, fabricación y mantenimiento de aeronaves, satélites y actividades afines”.