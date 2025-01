Emilia, la mujer agredida por recoger tunas: «No soy nadie para juzgar, los perdono con todo mi corazón»

La señora se reunió con el Presidente, a quien le pidió un puesto para vender y mantener a su familia.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Emilia, la mujer agredida el miércoles 15 de enero por dos hombres en la meseta baja de Achumani, fue encontrada este jueves por las autoridades. Se reunió con el Presidente en la Casa Grande del Pueblo y dijo que «perdona con todo el corazón» a las personas que la agredieron.

«Yo no soy nadie para juzgarles a ellos, Dios sabrá, yo los perdono con todo mi corazón», declaró la señora. Doña Emilia y su nieto fueron víctimas de una agresión verbal y amenazas por parte de dos hombres que no querían que corte las tunas que habían sido plantadas en un espacio público del barrio de la meseta baja de Achumani.

El momento de la agresión quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes. Por el caso, uno de los hombres fue aprehendido y el otro grabó una disculpa pública, aunque más temprano indicó que no había ofendido a la mujer y que sólo le pidió «que no enseñe a robar a su hijo».

«Yo les perdono, pero le digo que a otras personas no les hagan como a mí me han hecho (…). Yo no he sacado para vender, no vendo esas cosas, es mentira (que haya sacado las tunas más de una vez), es la primera vez que he ido ahí», sostuvo Emilia.

La señora indicó que llegó a la meseta en compañía de su nieto, ya que su hija y madre del niño trabaja en otro lugar. El viceministro Jhonny Aguilera agregó que el mandatario le regaló enseres para el hogar y que ahora se gestionará la ayuda que precisa la mujer.

«No tengo dónde trabajar, por eso le estoy pidiendo un puestito para vender ahí alguito y sacar adelante a mi nietito, yo vivo en Chasquipampa, pero que me den un puesto donde sea», solicitó doña Emilia.