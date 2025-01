España decidirá con la UE qué paso dar con Venezuela tras la toma de posesión de Maduro, al límite ya por la detención de Machado

Ante las críticas de la oposición a Pedro Sánchez, a quien acusa de ser “cómplice” del dictador, fuentes diplomáticas piden esperar ante una cita marcada por lo acontecido durante las marchas contra el régimen

“La posición no ha cambiado”, resumen a Infobae España fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en alusión a la situación en Venezuela, donde este viernes está previsto que Nicolás Maduro tome posesión como presidente. España no mandará a ningún representante, pero la visión del Gobierno de Pedro Sánchez es la misma desde las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024: no reconoce la victoria de Maduro, pero tampoco la del candidato de la oposición, Edmundo González. No obstante, en las horas previas a la cita, las circunstancias se han agravado con la detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado y otros presos políticos en Venezuela durante las marchas contra Maduro.

De hecho, estos acontecimientos motivaron la reacción inmediata del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que mediante un comunicado mostró su “total condena y preocupación”. “La integridad física y la libertad de expresión y manifestación de todos, especialmente la de los líderes políticos opositores, debe ser protegida y salvaguardada”, añadieron fuentes de Exteriores tras conocerse la detención de Machado, que llevaba 133 días en la clandestinidad. Menos de dos horas después “secuestrada por la fuerza”, fue liberada.

Este fue un paso más en la escalada de crispación que sacude al país caribeño. Frente a esta realidad, y a diferencia de la actitud adoptada por el Gobierno respecto al reconocimiento del Estado de Palestina, España ha delegado su papel sobre esta cuestión en la Unión Europea, que mantiene un consenso generalizado de no reconocer la victoria del opositor venezolano. González aspira a acudir a tomar posesión como presidente, pero corre el riesgo de ser arrestado, lo que amenaza con empeorar todavía más la crisis social, económica y política perpetuada por el régimen chavista.

En la última cumbre europea del pasado 19 de diciembre, los mandatarios de los gobiernos de la UE manifestaron su “preocupación por la situación en Venezuela”, exigieron la liberación de los presos políticos y prometieron movilizar “todos los instrumentos a su disposición para apoyar la democracia y una transición pacífica e inclusiva” en el país.

Cinco meses después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, sigue sin hacer públicas las actas de voto. Frente a esta opacidad, las dadas a conocer por la oposición, respaldadas por la Fundación Carter, apuntan a una contundente victoria de Edmundo González. Si bien, solo Italia ha dado el paso dentro de la UE de reconocer la victoria del líder de la oposición venezolana, sumándose a EEUU.

De cara al día D para el pueblo venezolano, y tras los reproches de la oposición española, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de ser “cómplice” si Maduro “usurpa” el poder en Venezuela, fuentes diplomáticas avanzan que la actual posición española dará previsiblemente un nuevo paso en función de lo que suceda en las siguientes horas a cuenta de la toma de posesión de Maduro. España, eso sí, lo seguirá haciendo de la mano de la UE.

Estas voces llaman a esperar al desarrollo de los acontecimientos, a pesar de que los diferentes gobiernos europeos, junto al Ejecutivo comunitario, ya dieron una patada hacia adelante. “De aquí a enero hay tiempo”, resumió a finales de agosto el entonces Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, sobre el posible reconocimiento de la Unión Europea al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela.

España saca pecho de traer a Edmundo González y darle asilo político

España se ha agarrado a la posición común a nivel europeo, aunque el Congreso de los Diputados y el Senado, a iniciativa del PP, instaron al Gobierno a reconocer la victoria del candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Poco después, el Parlamento Europeo siguió los mismos pasos, también a propuesta del Partido Popular Europeo, la primera fuerza en la Eurocámara.

En este sentido, la plana mayor del PP y Vox se sumó en la tarde de este jueves al acto de protesta “Todos somos Venezuela. Gloria al bravo pueblo”, que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid. Además del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, también acudieron los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, Isabel Díaz Ayuso; y miembros del Comité de Dirección. El partido ultra estuvo representando, entre otros, por su jefe de filas, Santiago Abascal.

A pesar de que poco o nada ha cambiado hasta la fecha, el Gobierno español reivindica su posición y su actuación al respecto. “No vamos a reconocer ninguna legitimidad democrática a Maduro. Lo hemos dicho hace mucho tiempo. De hecho, yo fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que lo dijo muy claramente”, dijo a principios de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El máximo representante de la diplomacia española se ha mostrado favorable a adoptar más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero fuentes de este departamento añaden que, para ello, debe existir consenso, ya que estas medidas no se puedan adoptar de manera individual. Por otro lado, estas voces rechazan que España haya quedado en un segundo plano y recuerdan la ayuda brindada a Edmundo González para traerlo al país y la concesión del asilo político.

Polémica por el papel de España en la salida de Venezuela de Edmundo González

Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez obligan a González Urrutia a firmar el reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro ante la atenta mirada del embajador español.

Si bien, la salida de Venezuela del líder opositor estuvo marcada por la polémica. Y es que, días después de su llegada, el régimen chavista difundió un documento sellado por el dirigente opositor, en el que informaba a las autoridades su decisión de solicitar asilo en España y decía “acatar” el fallo judicial que convalidó la reelección de Nicolás Maduro.

Más tarde, a esta información se le añadió una imagen del propio González firmando el documento ante la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, “con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, tal como reveló González Urrutia con posterioridad.

En el marco de la salida del líder opositor, este también denunció que “hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones” antes de abandonar Caracas para llegar a Madrid. Estas revelaciones, aunque no apuntan al Gobierno en ningún caso (González Urrutia aclaró que no fue coaccionado por España), y la falta de precisión en las explicaciones posteriores de Albares arrojaron dudas sobre el papel del Ejecutivo español, así como del embajador, Ramón Santos, ya que la salida se gestionó durante la estancia de González Urrutia en la sede diplomática de España en la capital venezolana.

Según Albares, que rechazó una supuesta “negociación política”, el embajador de España tenía “instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González” para poder “hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara”, de modo que la decisión que tomara “fuera la que él realmente quisiera”. Por su parte, el líder opositor ha agradecido al Ejecutivo español la ayuda prestada.