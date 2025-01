Evo Morales reconoce que los jueces ‘obedecen’ a quienes los nombran y su abogada cuestiona el proceso en su contra

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Morales durante una de sus alocuciones. Foto: Reuters

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Evo Morales cuestionó la independencia del juez que declaró su rebeldía en un proceso judicial en Bolivia: "Obedecen a quienes los nombran"; presidente Arce y vicepresidente Choquehuanca presentan la Agenda del Bicentenario y subrayan la necesidad de un nuevo pacto social para el Futuro de Bolivia; y, viceministro Silva califica de 'irresponsables' los plazos para eliminar disposición del PGE. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales cuestionó la independencia del juez que declaró su rebeldía en un proceso judicial en Bolivia: “Obedecen a quienes los nombran”

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) criticó este sábado la “imparcialidad” del juez Nelson Rocabado Romero, quien recientemente lo declaró en rebeldía tras su ausencia a una audiencia judicial por segunda ocasión. Morales afirmó que el juez está vinculado a autoridades judiciales que, según él, prorrogaron ilegalmente su mandato y mantienen estrechas relaciones con el gobierno del actual presidente, Luis Arce. En un mensaje publicado en la red social X , Morales sostuvo que el juez Rocabado fue nombrado el 18 de abril de 2024 por el ex presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, a quien calificó de “protegido” del Gobierno. El exmandatario también vinculó al juez con la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz Sosa, a quien acusó de ser parte de las autoridades autoprorrogadas.

– Abogada de Evo: “Ella no dijo que su hijo sea del acusado”

Luego de que Evo Morales fuera declarado en rebeldía por no haberse presentado a su audiencia este viernes 17 de enero, la defensa del exmandatario, Cecilia Urquieta, aseguró que no existe ningún tipo de documentación donde asegura que la supuesta víctima tuvo una hija con el líder cocalero. “La víctima en ningún momento ha dicho que ese hijo sea del acusado y ella ha acusado a quienes son sus tratantes. Ella denunció que está siendo perseguida e incluso casi ha sido secuestrada por personeros de la Policía Boliviana y nadie dice nada. Si ella hubiera querido denunciar a Morales lo podría hacer, por qué no lo hace”, indicó Urquieta. La defensa de Morales cuestionó que la víctima denunció ante el fiscal general ciertos hechos que no se están investigando.

– Ministro Novillo desmiente acuartelamiento de militares en el Trópico para detener a Evo

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó de manera rotunda que se haya instruido el acuartelamiento de unidades militares en el Trópico de Cochabamba con la finalidad de “detener” y “acosar” al expresidente Evo Morales, como denunció la exministra Teresa Morales. “De manera falsa y calumniosa se acusa que mi persona habría instruido el acuartelamiento de las unidades militares en el Trópico de Cochabamba, con la finalidad de acosar y detener al expresidente Evo Morales. Quiero desmentir de forma categórica”, escribió la autoridad en su cuenta de X. Novillo reiteró que “no existe” ningún acuartelamiento y dijo que las “afirmaciones mentirosas” sólo buscan “victimizarse y generar temor, zozobra y malestar en los pobladores del Trópico”. También pidió al pueblo no dejarse sorprender con «las mentiras inventadas con fines políticos».

– Presidente Arce y vicepresidente Choquehuanca presentan la Agenda del Bicentenario y subrayan la necesidad de un nuevo pacto social para el Futuro de Bolivia

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, acompañó al presidente Luis Arce Catacora en la presentación de la Agenda del Bicentenario, con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de Bolivia, actividad que tuvo lugar en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz y marcó el inicio de una serie de eventos que culminarán el próximo 6 de agosto de 2025 en Sucre. Durante su alocución, el presidente destacó el concepto de “pacto social” como el eje central del proceso de conmemoración del Bicentenario. “Nos situará con mucha fuerza en el escenario internacional, con el trabajo y compromiso de todos y todas, poniendo en marcha este gran acuerdo, este pacto social, para enfrentar con éxito todos los desafíos que tendremos”, subrayó Arce ante los presentes.

– Sol.bo proclama a Samuel Doria Medina como candidato y refuerza el bloque de unidad de la oposición

El bloque de unidad de la oposición suma a la agrupación política Soberanía y Libertad (Sol.bo), cuyos miembros dieron su respaldo a Samuel Doria Medina como precandidato a la Presidencia en un encuentro nacional que se llevó adelante la mañana de este sábado en La Paz. “Nos parece que, de todos los precandidatos, Samuel es el que tiene el perfil que necesita Bolivia en este momento. Es un empresario que conoce cómo funciona la economía real, tiene amplia experiencia enfrentando tanto bonanzas como crisis, y por eso sus soluciones para Bolivia son el programa más concreto y adecuado para el momento actual”, señaló José Luis Bedregal, vocero de Sol.bo. Doria Medina es uno de los rostros más visibles del bloque de unidad de la oposición que busca elegir al mejor candidato para las elecciones nacionales.

– Destacan ampliación de tres años para importar combustibles, pero observan que autorización de 120 días de la DGSC es un desincentivo

El Gobierno nacional aprobó el miércoles, 15 de enero, en consejo de ministros, el Decreto Supremo 5313, que tiene por objetivo “optimizar la comercialización de diésel y gasolinas importadas por parte de personas naturales o jurídicas privadas”. La disposición adicional primera modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N° 5271 y amplía de uno a tres años, la autorización a personas naturales o jurídicas privadas, “la importación de diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno”. Sin embargo, en su artículo 3, el nuevo decreto establece que las autorizaciones emitidas por la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) para compra local, de volúmenes mayores al consumo doméstico de diésel y gasolinas importadas, tendrán una vigencia máxima de 120 días calendario.

– Áreas Protegidas de Bolivia están en serio peligro si continúa la incursión descontrolada de actividades ilegales

Si continúa la incursión de actividades ilegales al interior de las áreas protegidas de Bolivia, éstas pueden sufrir daños irreversibles que incluso pueden poner en riesgo la existencia de sus principales valores de conservación y sus propios objetivos de creación. “Lo que tenemos ahora son extensas superficies que fueron creadas legalmente con instrumentos jurídicos para resguardar lo más valioso de nuestro patrimonio natural, pero no están cumpliendo con el propósito de su creación”, afirmó el jurista especialista en medio ambiente, Rodrigo Herrera. Informó que transcurrieron más de 30 años desde el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) constituido por el conjunto de áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales o privadas de importancia para la conservación de la biodiversidad boliviana.

– Empresario señala que le sale más barato importar estaño que producirlo en Bolivia

En una reunión realizada esta semana en Oruro entre empresarios mineros, el gobernador Jhonny Vedia y el ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, el empresario minero industrial, Michael Paul Zalesky expuso de manera emotiva y contundente las dificultades que enfrenta la minería y la metalurgia en Bolivia. Con lágrimas, Zalesky advirtió que está considerando importar estaño desde Perú debido a los elevados costos y las múltiples trabas burocráticas que enfrentan los exportadores en el país. “El calvario que atravesamos por los excesivos impuestos y el doble control de exportaciones, sumado a la falta de apoyo, está matando a la industria minera, metalúrgica e industrial en Bolivia”, expresó. Detalló que importar estaño de Perú es más barato y rápido que producirlo y exportarlo desde Bolivia.

– Viceministro Silva califica de ‘irresponsables’ los plazos para eliminar disposición del PGE

Luego de recibir un nuevo plazo de 72 horas para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el control y decomiso de productos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a estos pedidos como irresponsables e inviables. «Algunos dirigentes están buscando protagonismo político al estilo Camacho (Luis Fernando), con cartitas y plazos que son irresponsables e inviables. Dar 72 horas para derogar o abrogar una ley refleja desconocimiento total de las competencias del Ejecutivo y es una burda politiquería con temas que son fundamentales para la economía de la población boliviana», protestó. Productores, transportistas, industriales, empresarios, exportadores, comerciantes y gremiales piden la derogación de la norma.

– Por cada cuatro feminicidios, uno termina en sentencia

Desde la promulgación de la Ley 348 en 2013, destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, hasta el cierre de 2024, el panorama judicial boliviano en casos de feminicidio sigue siendo desolador. El Ministerio Público ha registrado 1.184 feminicidios, pero solo 349 de ellos han concluido con una sentencia, dejando 799 casos en un limbo judicial. Esto equivale a que apenas 1 de cada 4 feminicidios encuentra justicia, una realidad que pone en entredicho la eficacia del sistema penal. La activista Virginia Quispe, de la organización Sinchi Warmis de Sucre, señala que las sentencias a través de procesos abreviados suelen lograrse cuando los feminicidas se declaran culpables o en casos de feminicidio seguido de suicidio del agresor. Los hijos de las víctimas suelen ser los más perjudicados, enfrentando una situación de desamparo.