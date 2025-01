Farmacéuticos: «Los medicamentos están inalcanzables por la escasez de dólares»

Los pacientes no están completando sus tratamientos por el alto costo de los medicamentos, alertaron los farmacéuticos.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra







Fuente: Red Uno

El sector farmacéutico del país se encuentra nuevamente en alerta debido a la escasez de divisas, lo que está afectando gravemente la importación de materia prima y medicamentos terminados. Freddy Zeballos, representante de farmacias, advirtió que este problema ha derivado en un incremento continuo de los precios de los medicamentos, complicando el acceso a tratamientos médicos para la población.

“Hemos venido arrastrando este problema desde hace varios años, y lamentablemente estamos empezando otro con la misma dificultad: no hay dólares. Esto ha provocado una realidad que no podemos ignorar, los medicamentos están inalcanzables y muchos pacientes no están terminando sus tratamientos por no poder adquirir los fármacos necesarios», señaló Zeballos.

De acuerdo con el representante, el año pasado los precios de los medicamentos experimentaron aumentos de hasta un 100%, y existe el temor de que este panorama se repita en 2025.

“Si tuviéramos acceso a divisas, se mejoraría de gran manera la elaboración y adquisición de medicamentos en el país”, concluyó Zeballos, quien además hizo un llamado a las autoridades para que atiendan con urgencia esta problemática.

La subida de precios en el mercado farmacéutico no solo afecta a los importadores y fabricantes, sino principalmente a los pacientes que deben suspender sus tratamientos médicos debido a la falta de recursos económicos para adquirir las dosis completas de sus medicamentos. Zeballos mencionó que muchas farmacias ya han reportado disminuciones en las ventas debido a la imposibilidad de los clientes de costear sus medicinas.

El sector farmacéutico espera que este año se logre un acuerdo con el gobierno para facilitar el acceso a divisas, lo que permitiría mejorar el abastecimiento de medicamentos y estabilizar los precios. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta clara de las autoridades, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la industria.