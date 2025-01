Fiscalía adelanta que se tienen huellas de los que dispararon contra patrullas y buses de pasajeros en Challapata

Entre las víctimas existen pasajeros que viajaban en buses interdepartamentales y no tenían ninguna relación con las patrullas policiales emboscadas.

Juan Carlo Véliz / La Paz

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, adelantó que se tienen las huellas dactilares de quienes dispararon contra patrullas policiales y buses de transporte público en inmediaciones de Challapata sobre la carretera interdepartamental Oruro-Potosí.

“Se han colectado huellas digitales en las vainas lo que va a permitir identificar a las personas que han disparado”, afirmó la autoridad anoche en una entrevista con Cadena A.

Morales afirmó que se inició una investigación por asesinato en grado de tentativa, tenencia de armas de fuego y destrucción de bienes del Estado después del hecho ocurrido la madrugada del lunes cuando tres camionetas de la Policía y tres buses se trasladaban de Potosí hacia Oruro y recibieron impactos de bala de armas de largo alcance.

Desde el Gobierno se apuntó a leales al expresidente Evo Morales que pretendían impedir el traslado de las patrullas policiales hacia la ciudad de La Paz para reforzar la contención a la marcha evista que llegó ayer a la sede de Gobierno después de una caminata desde Patacamaya.

El fiscal Morales afirmó que la investigación del hecho es coordinada con la Fiscalía de Potosí que también está realizando rastrillajes para capturar a los autores de los disparos “que presuntamente se habrían constituido en ese departamento y estimamos que en cualquier momento vamos a tener novedades positivas”, anunció.

“Es la hora de cortar este tipo de hechos de violencia, la ley se va a cumplir, no se discute, y es en ese sentido que el Ministerio Público va hacer cumplir la misma, no podemos aceptar este grado de violencia donde una persona no va poder viajar de un departamento a otro sin correr peligro de que le disparen en la carretera lo que es inaudito y es la primera vez que ocurre en el departamento de Oruro”, manifestó.

Las víctimas de los disparos no solamente son integrantes de la Policía sino pasajeros de buses que se realizaban un viaje, los proyectiles impactaron en las ventanas y no hicieron mayor daño porque los pasajeros tenían los asientos reclinados y estaban dormidos.