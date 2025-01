Hay tres meses más para definir alianzas y Sala Plena fijará la fecha de elecciones

Tres órganos del Estado: Electoral, Legislativo y Ejecutivo, además del TCP, se ponen a tono para la realización de las elecciones generales con nuevos escaños y garantizar el respeto a los derechos políticos de electores y elegidos

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

Los precandidatos a la presidencia que no tienen un partido político para participar en las elecciones generales de este año, tienen al menos unos tres meses más antes de registrar sus alianzas políticas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el ente colegiado definirá en Sala Plena si la jornada de votación será el 10 de agosto, como anunció, o cambiará la fecha como plantearon algunos opositores. El TSE analiza opciones en ambos casos.

Además de aquello, los últimos días, se registraron tres acciones desde el TSE, Legislativo y Ejecutivo con las que las autoridades de estos órganos se comprometen a garantizar la realización de los comicios presidenciales y generales:

El Parlamento aprobó la ley que ajusta los escaños parlamentarios; el presidente Luis Arce promulgó la ley y habló de su “firme compromiso con la democracia”, y los vocales del TSE se reunieron por primera vez con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se comprometieron a “garantizar la estabilidad del sistema electoral y constitucional de Bolivia”.

A partir de estas acciones, los políticos ajustan su discurso al momento electoral y aplauden que el TSE coordine tareas con los magistrados del TCP, dejando a un lado el discurso contra cinco de ellos, los prorrogados que ingresaron a su octavo año como magistrados.

Registro de alianzas

El TSE todavía no fijó la fecha para que las alianzas políticas puedan registrarse para participar en las elecciones generales porque por ley 1578 quedó sin efecto, de manera excepcional, la realización de las elecciones primarias, acto que tiene directa relación con el registro de alianzas.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi informó a EL DEBER que la fecha para la inscripción de alianzas políticas estará dentro del calendario electoral que lanzará el ente electoral los primeros días de abril. Es decir que lo más probable es que las alianzas políticas deban inscribirse en abril o mayo.

“No hay fecha para las alianzas porque se ha dejado sin efecto y se prevé que la conformación de las alianzas sea dentro del calendario electoral, salvo otra decisión de la Sala Plena”, indicó la autoridad.

¿Y qué relación tiene el registro de alianzas con la suspensión de las primarias? La Ley 1578 de Régimen excepcional y transitorio de elecciones primarias”, en su artículo único dice entre otras cosas que “no se aplicará” el artículo 51 (solicitud de alianzas) de la Ley 1096 de Organizaciones políticas.

Dicho artículo dice que “para elecciones generales, los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que opten por la elección del binomio presidencial en alianza, deberán registrar la misma al menos 90 días antes de la elección primaria del binomio presidencial”.

En tanto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó a EL DEBER Radio que la entidad está trabajando en un proyecto de reglamento para el registro de alianzas políticas.

“En los próximos días se definirá si la constitución de alianzas ingresará en las actividades propias del calendario electoral o serán actividades previas a la emisión de la convocatoria y el lanzamiento del calendario electoral. Es algo pendiente que se definirá en los próximos días a objeto de dar certidumbre a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que pretendan constituir alianzas”, explicó la autoridad.

¿Cambio de fecha?

Después de que el TSE anunció que las elecciones generales se realizarán el domingo 10 de agosto, hubo observaciones y rechazo por parte de algunos políticos como es el caso del precandidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien considera que es una “mala fecha” por la cercanía al 6 de agosto, cuando se conmemorarán los 200 años de Bolivia.

“Me parece que el 10 de agosto es una mala fecha porque el 6 de agosto es el Bicentenario. Imagínate tener que ir a votar el domingo 10 con cierres de campaña el 5, el 6 y el 7 de agosto en medio de los festejos del Bicentenario, es mejor apartar la fecha de la elección de las celebraciones del Bicentenario”, decía Tuto.

Otro político con similar criterio es el precandidato cruceño Vicente Cuéllar quien considera que la jornada de votación debe adelantarse y fijarla para antes del 6 de agosto porque lo más probable es que el Gobierno de Luis Arce y posible candidato “aproveche” los actos del Bicentenario para “hacer campaña electoral”.

Desde el Parlamento, el senador masista Félix Ajpi planteó que la jornada de votación sea el miércoles 20 de agosto, después de los actos de celebración del Bicentenario.

Cálculo técnico

Desde el TSE explican que la fecha del 10 de agosto para la jornada de votación, obedece a un cálculo técnico que ha realizado el Órgano Electoral tomando en cuenta una “fecha hito” que es el 8 de noviembre de 2025, cuando debe producirse el cambio de mando presidencial y de forma simultánea la instalación de una nueva Asamblea Legislativa.

“Para llegar a esa fecha hemos previsto que la convocatoria a elección presidencial sea el 10 de abril. Esa fecha nos conduce a que el domingo 10 de agosto sea la jornada electoral”, explicó Tahuichi.

La fecha del 10 de agosto se calculó tomando en cuenta lo que manda el artículo 166 de la Constitución Política del Estado que señala que será proclamado presidente el candidato que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura.

“En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior”, se lee en el segundo parágrafo de dicho artículo constitucional.

“No es un capricho del Tribunal Supremo Electoral. La Constitución ha previsto que sea 60 días después y eso nos conduce al domingo 12 de octubre. Y si en esta jornada se anula alguna mesa, se debe cumplir lo que dice la norma: que se debe repetir la votación de esa mesa después de dos semanas, es decir, el 26 de octubre”, explicó la autoridad.

En el caso hipotético de que se diera una repetición de votación el 26 de octubre, se calculan cinco días para presentar el cómputo oficial, es decir hasta el sábado 1 de noviembre y con los días precisos para la entrega de credenciales a las nuevas autoridades que debe ser antes del 8 de noviembre, cuando el nuevo presidente o presidenta del Estado sea posesionado en el cargo.

No obstante, antes de que el TSE lance la convocatoria a elecciones generales en abril, la Sala Plena definirá si se aprueban estas fechas o si se modifican. “La última decisión de las fechas del calendario electoral serán definidas por sala plena”, precisó la autoridad.

En el hipotético caso de que el TSE decida por otra fecha que no sea el 10 de agosto, lo más probable es que se adelante la elección por una o dos semanas ya que retrasarlo más rompería el esquema técnico en el que se trabajó, además el 17 de agosto, Cochabamba celebra Urkupiña, su festividad religiosa y folclórica.

Compromisos

Desde el TSE, el Ejecutivo y el Legislativo acomodan las fichas del tablero electoral y dotan de los insumos necesarios que garanticen las elecciones generales, como ser la aprobación de parte de la Asamblea y la promulgación del Ejecutivo de la Ley 1614 de distribución de escaños entre departamentos.

“Este paso es fundamental para que el Tribunal Supremo Electoral pueda llevar a cabo los procedimientos necesarios y garantizar así unas elecciones generales transparentes y efectivas este año”, afirmó el presidente Luis Arce.

Con esta nueva ley, los departamentos de Santa Cruz y La Paz tienen 29 escaños cada uno y Chuquisaca perdió uno y quedó con nueve. Ahora le toca al TSE elaborar la nueva cartografía electoral delimitando los asientos electorales.

Desde el TSE informan que las modificaciones a la cartografía electoral se realizarán únicamente en Santa Cruz que ganó un escaño y Chuquisaca que perdió uno. En los otros siete departamentos no habrá cambios.

Otro de los hechos que marcó agenda es la realización de la Sala Plena conjunta entre los vocales del TSE y los magistrados del TCP que sacaron un documento en el que se comprometen a cumplir el principio de legalidad desde el TSE, y resolver con celeridad y oportunidad las causas que tengan que ver con las elecciones generales, desde el TCP.

Ambas entidades aseguran que su fin es “garantizar que los derechos políticos y de participación ciudadana sean respetados”.

Reunión del TSE con magistrados del TCP electos y autoprorrogados genera rechazo y también respaldo

La primera sala plena conjunta entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entre electos y autoprorrogados, genera rechazos desde los mismos vocales y actores políticos, pero también respaldos porque garantizaron la realización de los comicios para elegir un nuevo presidente.

El precandidato y expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, aplaudió el acercamiento entre los vocales del TSE y los magistrados del TCP. Ya no observó la presencia de los magistrados autoprorrogados.

“Yo celebro, destaco que el Tribunal Constitucional se haya reunido con el Tribunal Supremo Electoral y haya hecho un acuerdo entre dos órganos fundamentales del Estado para garantizar elecciones (…) destaco este paso que han dado de garantizar las elecciones, no hay nada que temer”, dijo Quiroga desde Potosí.

Pero también hay críticas como es el caso del vocal Tahuichi Tahuichi quien no participó en esa reunión conjunta porque desconoce la autoridad de los autoprorrogado.

“Estoy sorprendido que se haya realizado un comunicado interinstitucional entre el TSE y el TCP. Y asumo una prudente distancia frente a este comunicado. Yo no podría sentarme con autoridades prorrogadas ni suscribir acuerdos, tampoco embargar la institucionalidad democrática”, dijo Tahuichi.

ANÁLISIS

Gregorio Lanza: «Arce quiere que haya elecciones, ya tiene sigla»

El camino a las elecciones generales se está blindando, primero con la Ley de escaños que es un cambio pequeño e insignificante que refleja un censo muy criticado por la opinión pública, pero a estas alturas. los actores políticos no lo consideran como un tema fundamental.

La situación actual nos muestra que el factor más importante de poder que es el Órgano Ejecutivo que controla al poder Judicial y al Tribunal Constitucional, concretamente al presidente Luis Arce que es el candidato del MAS, le interesa las elecciones y por el contexto que atravesamos, no se puede postergar esas elecciones porque no existe ninguna convicción por la misma crisis económica para que Arce quiera ampliar su mandato, en la medida en que la protesta social se irá acrecentando.

Otro factor importante es que la oposición quiere elecciones, quiere dirimir este escenario de incertidumbre, de crisis económica a través del voto.

Creo que es equivocada esa postura de algunos dirigentes de la oposición de pedir modificar la fecha de las elecciones porque eso genera incertidumbre. No es todo el bloque ni son todos los candidatos de la oposición, pero creo que plantear modificar la fecha de las elecciones puede generar comisiones para que más adelante otros actores hablen de que la oposición ha planteado modificar las fechas.

Al único que no le interesan las elecciones porque no va a participar es Evo Morales y va a tener que tomar la decisión de elegir a otro candidato porque él no va a ir de candidato.

Pero lo más importante es que el principal factor de poder que es el presidente Luis Arce está interesado en que haya elecciones porque ya tiene la sigla del MAS, hay un consenso en que no participa Evo Morales y cree que va a tener una oportunidad para volver a reelegirse.

