Romero: El Gobierno no aceptará sus errores económicos en año electoral

Arce dijo este jueves que el modelo económico del Estado Plurinacional está en peligro porque hay grupos que quieren volver al antiguo sistema republicano.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Para el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, el Gobierno nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) no aceptará “sus errores económicos”, por los que el país atraviesa debido a la aguda crisis, porque este es un año electoral.

“Creo que sus proyecciones (negativas de instituciones financieras internacionales) han estado más cerca de la realidad de la economía boliviana, en la cual el Gobierno, más en un año político y eso es lógico, ¿qué autoridad o gobierno va a aceptar sus errores o que le está yendo mal? (…) Es necesario un reconocimiento del Gobierno que diga, bueno, ¿sabes qué? Hay que cambiar este modelo. Siempre tratan de mostrar lo mejor y esconder lo malo. Es parte de la política”, dijo Romero en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Consultado sobre las afirmaciones del presidente Luis Arce que advirtió este jueves que el modelo económico del Estado Plurinacional está en peligro porque hay grupos que quieren volver al antiguo sistema republicano, Romero expresó que ante todo el Gobierno se maneja por decisiones políticas en desmedro de las técnicas.

“Bueno, que se está manejando la economía desde un punto de vista o un enfoque político, cuando no se reconoce los errores, los informes locales o internacionales que dudo mucho de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Pitch Ratings, Moodle Ratings y otras entidades (13:43) como JP Morgan estén confabulando contra el Gobierno nacional y su economía”, explicó el economista.

El experto complementó que más allá de la ideología del Gobierno o su pensamiento político, la población, que sufre la inflación y la devaluación del boliviano, va a juzgar en las urnas el próximo 17 de agosto mediante su voto.

“En un año electoral, a meses de las elecciones del nuevo Gobierno, el presidente del Estado difícilmente va a decir al pueblo y a sus electores que la situación es mala. Va a buscar responsables, va a decir que todos estamos mintiendo y que no es culpa de ellos, que (la culpa) es de la luna, el sol, la lluvia, no sé de quién sea, pero no de las decisiones buenas o malas que puede tomar el gobierno. Claro, dicen que el modelo es sostenible, que solo es algo cultural, o se buscan responsables fuera de su entorno”, agregó el entrevistado.