Horóscopo del 28 de enero: Hay nuevos mensajes de los astros

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Hoy se abre para ti un período de oportunidades, empezarás por terminar con esa relación conflictiva y te sentirás libre para volver a empezar. Lo negativo quedará atrás, ahora no temerás enfrentar nuevos retos laborales. Número para la buena racha: 10.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Estarás optimista y tolerante con todos, lo que en otro momento te molestaba hoy lo tomarás con humor, tu pareja estará feliz con tu cambio. Un malentendido te distanciará de un compañero de labores, el diálogo logrará que todo vuelva a la normalidad. Número para la buena racha: 3.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Tendrás ganas de salir y participar de actividades grupales, te mostrarás atento y seductor, tu carácter te convertirá en el centro de atención de muchos. Un amigo te hablará de un proyecto muy prometedor, escúchalo, puede convenirte. Número para la buena racha: 14.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida, hoy serás sincero y terminarás con esa relación que no funciona, pasados los días ese cariño se convertirá en una gran amistad. Retomarás un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán muy buenos. Número para la buena racha: 19.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: La actitud fría y distante de la persona que quieres te hará comprender que has descuidado tu relación, hoy empezarás a reconquistarla y a darle la atención que merece. Un viaje de negocios te abrirá nuevas oportunidades laborales, aprovéchalas. Número para la buena racha: 8.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: Te olvidarás de las decepciones y empezarás a ver la vida con positivismo, hoy harás nuevas amistades, proyectarás espontaneidad y calidez que atraerán a gente interesante a tu lado. Dejarás la timidez de lado y expondrás tus proyectos con tanta seguridad que impactarás. Número para la buena racha: 6.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Comprenderás al fin que para resolver tus problemas sentimentales debes empezar por superar tu inseguridad, abrirás tu corazón y encontrarás en tu pareja la comprensión y el amor que te darán paz. Hoy resolverás exitosamente un trabajo tedioso. Número para la buena racha: 1.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Estarás muy comprensivo y afectuoso, darás sin pedir nada, los sentimientos y las necesidades de tu pareja tendrán prioridad hoy. En lo laboral disfrutarás de un ambiente agradable y mucho compañerismo. Número para la buena racha: 4.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Estarás muy exigente y cualquier discrepancia te molestará, será mejor que te tranquilices y hables sin alterarte o terminarás el día solo y lamentándote. Cuidado, la envidia ronda tu entorno laboral, cualquier descuido podría afectarte. Número para la buena racha: 15.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Te encontrarás con un amor del pasado y tendrás la oportunidad de aclarar un asunto que quedo sin explicación, te sentirás libre de recuerdos y tu relación actual mejorará. El préstamo económico que estás esperando tardará un poco más pero llegará. Número para la buena racha: 6.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Estarás confundido y sin saber lo que quieres sentimentalmente, pasar más tiempo a lado del ser amado te ayudará a aclarar tus emociones y tu estado de ánimo mejorará. La tensión en el trabajo será grande, no te conviene pedir vacaciones por el momento. Número para la buena racha: 5.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Tu carácter desconfiado no te permitirá dejar salir tus sentimientos ni corresponder al interés que te demostrará alguien que te atraerá desde el primer instante, pero tu actitud no lo desalentará. No delegues tus obligaciones a terceros, los resultados no serán de tu agrado. Número para la buena racha: 7.

