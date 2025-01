Incluido Morales, senador evista dice que «todos los viejos políticos tienen que irse al tacho»

El legislador Pedro Vargas indicó que no participará de la marcha convocada por el evismo para este viernes, de Patacamaya a La Paz.

eju.tv / Video: DTV

El senador evista Pedro Vargas aseguró este martes que «todos los viejos políticos tienen que irse al tacho porque no sirven», incluido el jefe de su facción, Evo Morales, para dar paso a un nuevo líder.

«Tenemos que empezar a pensar ya no en estos viejos políticos que se están proclamando como precandidatos, esos no nos van a servir, ellos ya han tenido tiempo de servir al país y de servirse ellos mismos, todos esos viejos políticos tienen que irse al tacho, no sirven», declaró el legislador en conferencia de prensa, quien al ser consultado si Morales también es parte de ese grupo, respondió: «Es, por eso estamos diciendo hay que apuntar a un nuevo líder».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Vargas es parte del grupo leal a Morales dentro del MAS, por lo que en las publicaciones en sus redes sociales y declaraciones se muestra crítico de la administración de Luis Arce y defiende los intereses de los legisladores afines a Evo, a excepción de esta jornada, en la que, además, dijo que no participará de la marcha convocada para el 10 de enero de Patacamaya a La Paz.

«Personalmente, como senador nacional de Potosí, no voy a participar (de la marcha) porque esta defensa que está manejada por nuestro hermano tiene derecho a defender, las organizaciones tienen derecho a defender a su líder, pero mi criterio es otro, tener una política para gobernar para todos, no solamente para un bando», sostuvo Vargas.

Los sectores manejados por Morales marcharán desde este viernes a La Paz para exigir que el Gobierno solucione la crisis de precios de la canasta familiar, en una protesta que la gestión de Arce califica como desestabilizadora y perjudicial para la economía.