La fiesta del contrabando con lanchas las 24 horas: cómo es el peligroso cruce con Bolivia que Javier Milei autorizó a alambrar

«Ustedes los porteños no tienen idea de la guita negra y a veces manchada de sangre que se genera en estos cruces ilegales donde los traficantes pasan sin que nadie les pregunte quiénes son y, sobre todo, qué es lo que transportan. Esto se naturalizó y si Trump no pudo con su muro, me huele que lo mismo pasará con este supuesto alambrado«, indica a Clarín un concejal oficialista de Aguas Blancas, en Salta, refiriéndose a la sorpresiva medida para custodiar la frontera con Bolivia, que anunció el Gobernador salteño Gustavo Sáenz con apoyo de Javier Milei y Patricia Bullrich.