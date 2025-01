La Ley del PGE 2025 se publica en la Gaceta Oficial y entra en vigor sin haber sido tratada en la ALP

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en la presentación del PGE 2025. Foto: Min. Economía

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Ley 1613 pone en vigencia el PGE 2025 que mantiene disposición sobre ‘confiscaciones’; Arce: “no volveremos a ser colonia de nadie”¸y, Bolivia, ante el reto de levantar su economía golpeada por la inflación y falta de dólares. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– La Ley 1613 pone en vigencia el PGE 2025 que mantiene disposición sobre ‘confiscaciones’

La Ley 1613, publicada este martes 1 de enero en la Gaceta Oficial puso en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que en 60 días de plazo no pudo ser analizado por la Asamblea Legislativa. “Habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigor a partir de su publicación”, dice la norma. Es el segundo año consecutivo en que el PGE es aprobado mediante ley, en 2024 ocurrió lo propio y por el mismo motivo. El presupuesto total agregado alcanza a Bs 369.341 millones, mientras que el presupuesto consolidado suma Bs 296.566 millones.

– Arce: “No volveremos a ser colonia de nadie”

Desde la histórica Casa de la Libertad, en Sucre, el presidente Luis Arce Catacora envió un mensaje de Año Nuevo centrado en el inicio del bicentenario de Bolivia. Durante su discurso, resaltó la necesidad de proteger los recursos naturales estratégicos del país y avanzar hacia la independencia económica. “Hoy las bolivianas y bolivianos decidimos sobre nuestro destino, no volveremos a ser colonia de nadie ni permitiremos el saqueo de nuestros recursos naturales”, expresó el mandatario. El presidente destacó que recursos como el litio, las tierras raras, el agua y la biodiversidad son fundamentales para la economía del país y planteó que su protección es clave para garantizar la soberanía nacional. Arce anunció su compromiso para terminar con la dependencia de la importación de combustibles.

– Bolivia encara elecciones 2025 con liderazgos tradicionales frente al MAS dividido

Bolivia encara un 2025 electoral con liderazgos poco renovados en la oposición para competir contra el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ya que varios de los posibles candidatos a la Presidencia pasan las dos décadas de presencia constante en la política ante la escasa aparición de rostros nuevos. Los comicios presidenciales previstos para agosto de 2025 se distinguen por la división en el oficialista MAS, algo que para la oposición es una «oportunidad» para derrotar por primera vez en 20 años a ese partido. El analista político Paul Coca dijo a EFE que «este es el mejor momento» para que la oposición «tenga una situación de victoria» ante el MAS. La principal carta de la oposición es el bloque de unidad que conforman los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

– Bolivia asume la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA y coordinará la elección del secretario general

A partir de este 1 de enero y hasta el próximo 31 de marzo, Bolivia tendrá a su cargo la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), función en la que le tocará coordinar la elección del nuevo secretario general del organismo que sustituirá a Luis Almagro. El Consejo Permanente es el principal órgano de gobierno de la OEA, según reseñó la Cancillería de Bolivia, y está conformado por los embajadores de los 33 países miembros de la organización multilateral. La presidencia rota entre todos los países, llegando cada uno de ellos a ejercerla aproximadamente cada ocho años. La última vez que Bolivia la ejerció fue de abril a junio de 2017, entonces a cargo del embajador Diego Pari Rodríguez, indica una nota de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA.

– Elecciones Generales: Para el voto en el exterior se requieren $us 7 millones, según vocal Tahuichi

Según Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro del presupuesto contemplado para las elecciones generales de 2025, se estima destinar un monto de $us 7 millones para la realización del proceso en el exterior, recursos que deben ser entregados en la divisa estadounidense. “Esta elección presidencial de 2025, prevé aproximadamente Bs 310 millones, pero requerimos Bs 50 millones en dólares, es decir requerimos $us 7 millones en divisa (estadounidense) para se realice el voto en el exterior”, dijo el vocal respecto a la votación enfocada en los ciudadanos bolivianos que residen en otros países. A decir de Tahuichi, si el Gobierno nacional no proporciona o no entrega los $us 7 millones estará “en riesgo” el voto en el exterior, remarcando que este tema se está poniendo en manifiesto con la respectiva antelación.

– Andrónico aboga por un Estado administrador, pero no paternalista: ‘los subsidios a veces no son tan buenos’

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, participó de un evento en Perú donde explicó su pensamiento político y los desafíos que enfrenta la izquierda en el continente. En el evento, planteó su visión del rol del Estado en la sociedad y la economía. Andrónico rechazó las ideas de derecha de achicar el Estado y el gasto público, que se proponen bajo el argumento de que no sirve para administrar y sólo debe regular. Por el contrario, Rodríguez realzó las ideas de izquierda y aseguró que el Estado sí sirve para administrar y no sólo para regular. Recalcó que el Estado debe administrar y regular, aunque aclaró que tampoco puede implementarse un paternalismo estatal. “No podemos convertir en un Estado paternalista, donde todo como padre debe darle al hijo lo que necesita. En el momento que ya no tiene la plata, ¿qué va a dar?”, manifestó.

– Aguilera afirma que la aprehensión de Evo representa riesgo físico para los efectivos del orden

La aprehensión del expresidente Evo Morales, sindicado por los delitos de trata de personas, representa un riesgo físico para los efectivos del orden, advirtió este miércoles Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía. Sin embargo, la autoridad, citada por Bolivia Tv, manifestó que la institución verde olivo cuenta con un “plan estratégico y capacidad operativa” para hacer cumplir el mandamiento de aprehensión. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó en días pasados que se notificó a la Policía con la orden de aprehensión que pesa en contra de Morales, y que su cumplimiento depende de esa institución. Aguilera aseguró que el operativo de captura se ejecutará una vez que se garantice la seguridad del personal encargado de dicha tarea, mientras tanto, se recaba información de inteligencia para planificar la operación.

– Para el exministro Álvaro Ríos todo indica que la producción de gas seguirá en declinación

Luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informara de manera sorpresiva sobre las reservas de gas con que cuenta el país, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, dijo que es necesario contar con el documento de la consultora que hizo la certificación, para encarar un análisis; no obstante, enfatizó que lo que sí se sabe es que todo indica que la producción del energético seguirá en franca declinación. “Lo que sí sabemos es que la producción de gas, de condensado y de petróleo en Bolivia está en franca declinación (…) hemos terminado produciendo 29 millones de metros cúbicos día cuando en 2014, 2015 producíamos 61 millones de millones de metros cúbicos día, todas las predicciones que tenemos es que va a seguir declinando”, indicó en contacto con Visión 360.

– Bolivia, ante el reto de levantar su economía golpeada por la inflación y falta de dólares

Bolivia tiene en 2025 el reto de levantar su economía golpeada en el año precedente por la inflación, las dificultades de abastecimiento de carburantes y una falta de dólares que persiste desde 2023, problemas que el Gobierno confía en revertir. Algunos síntomas de la crisis económica en Bolivia son el déficit comercial de 329 millones de dólares reportado en los nueve primeros meses de 2024 y una inflación acumulada entre enero y noviembre de 8,82 %, la más alta en la última década. A esto se suman los problemas de abastecimiento de gasolina y diésel por lo que fue casi una constante ver largas filas de vehículos, o las dificultades para conseguir dólares, incluso para quienes tienen ahorros en esa divisa y han visto limitadas sus transacciones, lo que para opositores y expertos es un «corralito bancario» no declarado.

– Bolivia cierra 2024 con 84 feminicidios y 38 infanticidios, La Paz registra el mayor número de casos

En Bolivia se tiene registrado 84 feminicidios y 38 infanticidios en 2024, de los que la mayoría están en el departamento de La Paz, informó el fiscal General del Estado, Roger Mariaca. “El departamento con mayor incidencia de feminicidios fue La Paz con 23 víctimas, seguido de Cochabamba con 18, Santa Cruz con 15, Tarija y Oruro registraron 8 víctimas cada uno, Potosí 7, Chuquisaca 3 y Beni 2”, explicó. Mientras de los infanticidios, 18 están en La Paz, 9 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 3 en Beni y de a dos en Potosí y Oruro, 1 en Chuquisaca, en tanto que Tarija y Pando no reportaron ningún caso. De acuerdo con un reporte institucional, 45 víctimas de feminicidio oscilan entre los 21 y 60 años, y la principal causa de muerte es por asfixia, le sigue heridas producidas por arma blanca, golpes o traumas, arma de fuego e intoxicación.