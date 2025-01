Magistrados electos del TCP evaluarán la presidencia de Hurtado, según magistrado Arias

El año constitucional fue inaugurado ayer sin la presencia de los magistrados electos. En la testera sólo estuvieron el ministro de Justicia y las autoridades autoprorrogadas.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

Los magistrados electos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunciaron que en una reunión de sala plena se determinó que se evaluará la presidencia de Gonzalo Hurtado y después se determinará si le dan respaldo o no, según explicó el magistrado electo del TCP, Boris Arias.

“En la sala plena se ha determinado sobre la Presidencia del TCP que el doctor Hurtado continúe ejerciendo hasta que nosotros alcancemos un consenso respecto a su permanencia o a su cambio y eso va a depender como hemos quedado en Sala Plena de la evaluación que se va hacer de su gestión en temas administrativos, en temas de personal y de diferentes maneras”, afirmó la flamante autoridad anoche en una entrevista con la red DTV.

Las autoridades autoprorrogadas inauguraron ayer el año constitucional con la participación del ministro de Justicia, César Siles, pero no participaron los magistrados elegidos en las elecciones del 15 de diciembre de 2024.

Arias, quien es magistrado electo por el departamento de La Paz, aclaró que no hubo consenso previo al acto para realizar una reunión de sala plena y que esta reunión se realizó después de la aparición pública.

“Nosotros hemos solicitado que se lleve una sala plena para que se aclare el tema de la presidencia, aclarar los temas legales, entiendo que somos abogados y que nuestro análisis no tendría ser político, decir estoy de acuerdo con esto o con aquello, si no basarnos en la norma para tener una postura uniforme antes de la inauguración del año constitucional. Lamentablemente pese a nuestras solicitudes se ha realizado, se ha señalado y realizado la inauguración con el cual básicamente nosotros no estábamos conformes”, expresó.

El Tribunal Constitucional que forma parte del órgano Judicial afronta una crisis institucional después de que emitió sentencias polémicas como la suspensión parcial de las elecciones judiciales y fallos proclives al gobierno del presidente Luis Arce.

Algunos analistas políticos consideran que los magistrados autoprorrogados es la última fuente de poder real que tiene el gobierno de Arce.

En consecuencia, el magistrado electo aclaró que ayer no hubo una nueva votación sino Hurtado fue elegido como presidente de esa entidad antes de las elecciones judiciales y que se respetará esa elección hasta que se emitan informes sobre su desempeño en el cargo.