Magistrados autoprorrogados del TCP se acogen al silencio ante la comisión de la Cámara de Diputados

Los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron denunciados por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, se acogieron a su derecho al silencio ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, donde fueron convocados, pero al final se presentaron de manera virtual.

“Hoy han sido convocados cinco magistrados del TCP sobre dos casos y dos denuncias que se llevaron a cabo en esta jornada. Se ha hecho la declaración informativa de los cinco jueces, mismos que en virtud al derecho constitucional, se abstuvieron a declarar, se acogieron al silencio, por lo tanto, se cumplió este acto procesal”, informó la diputada Lidia Tupa, quien es parte de dicho comité.

El comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, que según la norma de juzgamiento de altas autoridades, hace el rol de la Fiscalía y convocó a declarar a Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez para que declaren en ambientes de la Asamblea Legislativa en la ciudad de La Paz. No obstante, recientemente el comité determinó que éstos declaren de manera virtual hoy viernes.

Sobre la declaración por zoom, Tupa respondió que entienden que tanto los denunciados como los legisladores tienen esa facilidad, por lo que se puede hacer cumplir esas declaraciones informativas y que esta modalidad se la hace cada año con los magistrados, porque generalmente se acogen a su derecho al silencio.

Incluso argumentó que la misma no fue objetada, debido a que en todo el sistema judicial se usa la virtualidad en los procesos judiciales, como las audiencias. Además que, el Comité continuará recabando pruebas y emitirá un informe técnico fundamentado, dentro del plazo establecido.

“Esto no tendrá ningún efecto ya que recurriremos a otro tipo de requerimientos como los informes escritos, solicitud de documentos y que para eso la parte denunciante tiene que también fundamentar su acusación con pruebas”, señaló sobre los cuestionamientos de que los jueces no hayan respondido a las denuncias en su contra. En su criterio, esto no obstaculiza el normal proceso de la investigación preliminar contra los denunciados.