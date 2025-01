Migración, economía y cambio climático: las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump a su llegada a la Casa Blanca

Debido a las restricciones legales sobre el uso de decretos presidenciales, muchas de las decisiones firmadas por el mandatario estadounidense podrían ser sometidas a impugnaciones judiciales

Donald Trump dio inicio a su segundo mandato como el 47º presidente de los Estados Unidos este lunes, firmando sus primeras acciones ejecutivas en una ceremonia llevada a cabo en el Capital One Arena de Washington. Rodeado de familiares, aliados cercanos y con el respaldo de un público compuesto por seguidores entusiastas, Trump realizó esta simbólica actividad desde una mesa de firmas instalada sobre el escenario

En la campaña de 2024, Trump prometió imponer amplias tarifas sobre las importaciones, expandir la producción de energía doméstica y lanzar deportaciones masivas. También ha prometido durante mucho tiempo desmantelar las regulaciones federales, vengarse de sus enemigos políticos, arrancar la burocracia federal que ha denominado como el “estado profundo” y eliminar lo que considera despilfarro gubernamental.

Existen limitaciones legales sobre lo que un presidente puede hacer mediante acción ejecutiva, y se espera que muchas de las órdenes de Trump sean impugnadas en los tribunales. Este proceso legal podría ralentizar o detener su implementación.

A continuación, las órdenes ejecutivas firmadas por Trump a su llegada a la Casa Blanca:

Revocación de las acciones de la administración Biden y congelación de regulaciones

El presidente, en su primera acción ejecutiva, revocó 78 acciones ejecutivas implementadas por la administración Biden.

Las medidas revocadas abarcaban una diversidad de temas clave. Entre ellas se encontraban iniciativas para promover la equidad racial, combatir la discriminación de género, enfrentar el cambio climático, fortalecer la respuesta federal ante la pandemia de COVID-19, implementar requisitos éticos más estrictos para los nombramientos políticos, abordar las causas fundamentales de la migración, reducir los costos de los medicamentos recetados, sancionar a colonos israelíes acusados de actos de violencia contra palestinos en Cisjordania, y prohibir la perforación en áreas marítimas protegidas.

Trump también anuló la orden emitida por Joe Biden en 2021, que había eliminado la prohibición sobre el servicio abierto de personas transgénero en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump había implementado esta restricción, impidiendo que el personal transgénero sirviera de manera abierta en el ejército del país.

Posteriormente emitió una congelación de regulaciones a la espera de una revisión administrativa.

Eliminación de la ciudadanía por nacimiento

El gobierno de los Estados Unidos dejará de reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean inmigrantes sin estatus legal, según una orden firmada por Trump este lunes.

La medida también prohíbe la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas con visas temporales, como trabajadores, estudiantes y turistas. Esta orden, que probablemente será objeto de intenso escrutinio legal, reinterpreta la frase “y sujetos a su jurisdicción” de la 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dicha reinterpretación busca excluir de la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que se encuentren de manera ilegal en el país.

Declaración de la “emergencia nacional” en la frontera sur

Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera entre EEUU y México como parte de las acciones ejecutivas relacionadas con inmigración.

Una orden ejecutiva suspendió el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos por un periodo mínimo de cuatro meses. Además, instruyó al ejército a priorizar el “sellado de las fronteras” con el objetivo de detener la migración ilegal masiva, el tráfico de drogas y otros delitos.

Trump también ordenó a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional implementar medidas para “desplegar y construir barreras físicas, tanto temporales como permanentes”, en la frontera sur del país. Entre las directivas incluidas se encuentra la prohibición de ingreso a Estados Unidos para los migrantes que crucen la frontera de manera ilegal, incluso si solicitan asilo. Asimismo, dispuso la restauración de la política de “Permanecer en México”, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus audiencias de asilo.

Otra orden autoriza al fiscal general a “buscar la pena de muerte para todos los delitos que lo justifiquen”, incluidos aquellos cometidos por migrantes.

Cambios en la fuerza laboral federal

El presidente Trump ordenó el retorno de los empleados federales al trabajo presencial. La medida instruye a los jefes de las agencias a “adoptar todas las acciones necesarias para poner fin a los acuerdos de trabajo remoto y exigir que los empleados regresen a sus estaciones de trabajo de manera presencial y a tiempo completo, permitiendo excepciones únicamente cuando los responsables de departamentos y agencias lo consideren necesario”.

Además, Trump implementó una congelación de contrataciones federales, exceptuando al personal militar y a aquellos puestos vinculados con la aplicación de leyes migratorias, la seguridad nacional o la seguridad pública. Asimismo, restableció una política que elimina las protecciones laborales de decenas de miles de trabajadores federales, las cuales habían sido eliminadas durante su primer mandato y restauradas posteriormente por Biden.

Retiro del acuerdo climático de París

Trump firmó una carta dirigida a las Naciones Unidas para formalizar la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Durante su primer mandato, el líder republicano ya había ordenado la salida del país de dicho acuerdo, decisión que fue revertida bajo la administración de Biden, que reincorporó a Estados Unidos al pacto internacional.

Poner fin a la “instrumentalización” del gobierno federal

Una nueva directiva, aunque redactada de manera imprecisa, instruye al fiscal general de Estados Unidos y al director de Inteligencia Nacional a revisar posibles conductas indebidas ocurridas en los últimos cuatro años dentro del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comercio y la comunidad de inteligencia.

Retrasar la implementación de una prohibición federal a TikTok

Trump instruyó a su administración a retrasar la implementación de una prohibición federal contra TikTok, otorgando a la empresa matriz china de la aplicación más tiempo para negociar un acuerdo con un posible comprador estadounidense.

Esta medida contraviene una legislación aprobada por el Congreso y respaldada por la Corte Suprema, que exige que la empresa matriz china se deshaga de TikTok o enfrente una prohibición en Estados Unidos, alegando preocupaciones sobre posibles riesgos a la seguridad nacional, como la exposición de usuarios estadounidenses a vigilancia o propaganda del gobierno chino.

TikTok ha negado estas acusaciones, calificándolas de infundadas. No obstante, sectores críticos de China, incluidos algunos republicanos en el Senado, rechazaron la decisión de Trump, argumentando que no existe una base legal para extender el plazo de desinversión. Además, subrayaron que el presidente no puede revocar unilateralmente una ley aprobada por el Congreso y ratificada por los tribunales, lo que anticipa posibles desafíos legales a sus planes de detener la aplicación de esta normativa.

Indulto para los acusados del 6 de enero

Trump emitió una proclamación presidencial que conmutó las sentencias de 14 personas acusadas de crímenes vinculados al motín en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Además, la proclamación otorgó indultos generales “a todas las demás personas condenadas por delitos relacionados con los eventos ocurridos en o cerca del Capitolio el 6 de enero de 2021″.

En paralelo, Trump instruyó al fiscal general a “buscar el desistimiento con perjuicio para el gobierno” de todas las acusaciones pendientes contra individuos involucrados en los hechos de esa fecha, lo que implica que dichos casos no podrían ser reabiertos en el futuro.

Otras directivas

