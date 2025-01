Ministro Flores se estrella con Marinkovic: “No esconda el aceite, no especule con el bolsillo de los bolivianos”

El empresario y político boliviano se perfila como un candidato de oposición que no formará parte del bloque de oposición del que forman parte Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, se estrelló con el político y empresario Branko Marinkovic. Mediante un post de Facebook le pidió no esconder el aceite y no especular con el bolsillo de los bolivianos.

“Señor Branko Marinkovic, para comenzar yo soy un productor boliviano y usted no representa a todos los empresarios, usted solo representa a algunos empresarios extranjeros que se adueñaron de nuestras tierras fiscales aprovechándose de gobiernos que dejaron al país con más del 60% de pobreza”, publicó anoche el funcionario.

“Más allá de eso, yo le doy un consejo, si quiere tener mayor apoyo de la población boliviana juéguele limpio a Bolivia: No especule con los precios, no haga ocultar la producción a sus socios, no esconda el aceite, no especule con el bolsillo de los bolivianos”, complementó.

La alusión ocurre cuando el mercado, principalmente el de La Paz, afronta una escasez de aceite comestible debido a factores como el contrabando a la inversa o salida ilegal de ese producto a países vecinos como Perú.

Marinkovic anunció su candidatura a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales previstas para agosto y se perfila como uno de los candidatos de oposición que no formará del llamado “bloque de unidad” del que forman parte Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho.

“El pueblo y los empresarios cruceños son trabajadores y fundamentales para el desarrollo de la economía de Bolivia. Estoy seguro que el camino correcto es la integración e inclusión de todo el pueblo boliviano” afirmó después el también exdiputado del MAS.

Luego le recordó que fue ministro de la expresidenta Jeanine Añez que, según escribió, dejó un gobierno en quiebra.

“No se olvide que usted ya gobernó con la Sra. Añez y nos dejó un gobierno en quiebra y con tierras distribuidas de manera irregular”, finalizó en su publicación.

Marinkovic es empresario, fue presidente del Comité Pro Santa Cruz y ministro de Economía en 2020, y recientemente incursionó en política partidaria aunque es crítico de la oposición tradicional.