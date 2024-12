Marinkovic: Es un error político de Camacho juntarse con los que nos han llevado al fracaso

El empresario también criticó a Manfred Reyes Villa, quien «perdió todas las elecciones en las que ha participado».

El candidato cruceño a la Presidencia Branko Marincovic aseguró este lunes que Luis Fernando Camacho cometió un «error político» al aliarse con los políticos que considera que llevaron a Bolivia al fracaso.

«Yo creo que es un cálculo político que han hecho los otros, es decir, ‘si lo ponemos a Camacho que está preso, que no nos puede afectar, nosotros podemos seguir en lo mismo’; han tomado la decisión de convencerlo y creo que es un error político de él (Camacho) de juntarse con los mismos tradicionales que nos han llevado al fracaso estos últimos 25 años», sostuvo a Fides el también exministro de Economía.

Marinkovic se mostró crítico al bloque opositor que conformaron Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ya que considera que —sin contar al Gobernador cruceño— se trata de una «juntucha de fracasados» que también tiene responsabilidad en la crisis política y económica que enfrenta el país.

«Es más de lo mismo, salvando el caso de Camacho, que no sé si le han mostrado números que no corresponden a la realidad, cómo lo convencen de entrar a esto porque no veo que tengan la misma ideología; pero más allá de eso veo que es más del fracaso que venimos repitiendo desde hace 20 años», agregó.

El virtual candidato de ADN observó que los candidatos de oposición no tengan nada nuevo que ofrecer al electorado y se refirió al caso del Alcalde de Cochabamba, quien también está en carrera por la Presidencia.

«Manfred Reyes Villa viene desde los años 90 y ha perdido todas las elecciones en las que ha participado, inclusive con Gonzalo Sánchez de Lozada ha perdido; si queremos cambiar no insistamos y sigamos haciendo lo mismo, hagamos algo diferente», manifestó Marinkovic.