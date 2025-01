Molina afirma que Santa Cruz nunca se había visto tan desprovista de liderazgo

“El departamento más rico, la locomotora económica del país, no tiene cabeza en este momento», expresó Molina en el programa radial de la Hora Pico de eju.tv.

Santa Cruz.- En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el analista político Carlos Hugo Molina, en tono preocupado sostuvo que nunca Santa Cruz había estado tan desprovista de liderazgo en un momento de la historia de Bolivia, cuando el pueblo cruceño es considerado el motor del país por la economía que impulsa.

“Nunca Santa Cruz había estado tan desprovista de liderazgo en un momento de la historia de Bolivia, que es imprescindible que lo tenga, sino objetiva o materialmente, sí operativamente, porque en la práctica los estudios de desarrollo señalan que hay tres centros de generación de economía y con excedente, el departamento de Santa Cruz en su integridad, el Chapare por el narcotráfico y El Alto por el comercio. Eso no se puede modificar con un decreto porque es la realidad objetiva”, dijo Molina.

El analista planteó una pregunta clave a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen el programa radial.: “¿Quién es el dueño de Santa Cruz?”, destacando que hace cinco años el Comité Pro Santa Cruz tenía la capacidad de definir el rumbo del departamento, pero hoy esa influencia se ha diluido.

«En este momento ¿quién es Rubén Costas en ejercicio de la función pública? No existe. ¿Quién es Percy Fernández? No existe. Eso genera una incertidumbre muy grande», agregó Molina.

Asimismo, recordó que líderes como Rubén Costas y Percy Fernández lograron por más de una década un equilibrio político que garantizó estabilidad y desarrollo. Sin embargo, actualmente ninguno de ellos ocupa un rol en la función pública, generando un vacío de liderazgo que causa incertidumbre.

“El departamento más rico, la locomotora económica del país, no tiene cabeza en este momento… No hay ‘nadies’ como dirían”, advirtió Molina. Además, señaló que, aunque se han mencionado alianzas y conversaciones entre figuras políticas, no existe un líder con el poder de convocatoria necesario para movilizar a la ciudadanía.

