Mujer atacada en Cochabamba vivía con 18 perros que estaban desnutridos y eran maltratados

La hija de la víctima adoptó a los animales, que se reprodujeron de forma inadecuada, no recibían comida y vivían a la intemperie.

eju.tv / Video: ATB

Funcionarios de Zoonosis Cochabamba intervinieron este jueves la vivienda de la mujer que perdió la vida por el ataque de los perros con los que vivía. Las autoridades encontraron en el lugar a 18 canes que estaban desnutridos y habían sufrido el abandono de la hija de la fallecida, quien los adoptó y delegó el cuidado de las mascotas a su anciana madre.

«Encontramos 18 animales, la hija de la difunta era la tutora, pero la que hacía la manutención y se quedó sola cuando ocurrió esto (el ataque) anoche es la persona de la tercera edad que ha fallecido», explicó a la prensa el jefe de Zoonosis del municipio de Cercado, Diego Prudencio.

La noche del miércoles 8 de enero, la moradora de la vivienda ubicada en el barrio Sarco murió por las múltiples lesiones que le causaron los perros que había acumulado su hija. Los vecinos se alertaron del hecho al escuchar los gritos y ladridos; aunque el auxilio llegó al cabo de unos minutos, la mujer perdió la vida por la brutalidad del ataque.

«Esto no debe ocurrir porque son grupos altamente vulnerables las personas de la tercera edad y los menores, pero pongámonos en el lugar de los animales: están expuestos al tiempo, no ha parado de llover tantos días, no tienen comida, están con una desnutrición crónica, no socializan con su entorno; es como una persona que tenga este contexto, evidentemente va a tener irascibilidad, irritabilidades, aversión con su entorno», explicó el jefe de Zoonosis.

Los animales criados en la vivienda ocupaban el patio, vivían a la intemperie, no tenían comida ni habían sido esterilizados, por lo que fueron reproduciéndose sin que exista control ni cuidado por parte de sus tutores.

«Una cosa es acumular animales con esa compulsión, si hay las condiciones es una acción sensible, humanitaria, pero estos perritos no son de la calle, estos perritos han estado acá y han seguido una cadena de reproducción inadecuada porque no han sido esterilizados, han ido aumentando en el número, y la responsabilidad y la carga ha sido para la señora madre de la hija», lamentó Prudencio.

Los funcionarios de Zoonosis se llevaron de la casa a los animales que presentaban en su pelaje rastros del ataque a la anciana. Uno de ellos fue encontrado amarrado con una soga y expuesto a las inclemencias del tiempo. La persona que adoptó a las mascotas será convocada a declarar para establecer su responsabilidad en el caso.