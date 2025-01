Panamá y las amenazas de Trump: “No hay nada que negociar”

Nada que negociar

«Hay que decir que las respuestas del presidente Mulino han sido muy equilibradas, muy ecuánimes y eso da un nivel de tranquilidad. No ha sido visceral”, dice Cabrera. «Ha sido una postura firme, pero moderada; todo parece indicar que está buscando evitar confrontaciones”, añade Gratacós. Ambos también están de acuerdo en que aquello de que Trump está presionando para luego negociar es un escenario que no tiene mucho sentido para los panameños.

«Algunos dicen que habrá que sentarse a negociar, ¿pero qué cosa? Ni el actual Gobierno del presidente Mulino ni los que vengan van a negociar, acá no hay nada que discutir”, dice Cabrera. «Si hay algo claro es que él está tratando de llevar a Panamá a una mesa en una situación de debilidad o con una presión muy fuerte”, agrega.

Y no solo en Panamá se desatan reacciones. El 4 de enero, 26 excancilleres de toda América Latina firmaron una carta expresando su respaldo a la declaración del Gobierno de Panamá respecto a su soberanía no negociable sobre el canal. «No nos sorprende la reacción que se está dando en Latinoamérica e incluso en buena parte del mundo occidental”, dice Cabrera, que advierte que Trump no solo ha conseguido levantar un ánimo nacionalista, sino que también podría lograr «un realineamiento latinoamericano con este y otros temas que están por venir, como por ejemplo el de la migración”.

(ms)