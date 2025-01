Panificadores esperan llegar a un acuerdo con el Gobierno, caso contrario, el martes no venderán pan

«No tenemos miedo a que militares elaboren pan».

eju.tv/ Alejandra Hinojosa

Para hoy se tenía prevista una reunión entre los panificadores y el Gobierno, sin embargo, esta fue postergada para el próximo lunes 13 de enero. En este encuentro, los panificadores esperan llegar a un acuerdo respecto al incremento del precio del pan, justificando el ajuste por el alza en los costos de los insumos necesarios para su producción.

El dirigente del sector, Rubén Ríos, informó que el Gobierno ha presentado tres propuestas: permitir un incremento moderado del precio del pan y subvencionar la harina; entregar todos los insumos esenciales (harina, manteca, azúcar, levadura y mantequilla) a precios subvencionados; o reducir a la mitad el precio de la harina. Sin embargo, Ríos aseguró que no están de acuerdo con las dos últimas opciones y que la única solución aceptable para ellos es el aumento del precio del pan.

Argumentó que son más de 10 años que no se sube el precio del pan.

Ante la posibilidad de que los militares produzcan pan y lo comercialicen a 0,50 centavos, Ríos expresó que el sector no teme esa medida y reiteró que, de no lograrse un acuerdo el lunes, los panificadores no elaborarán pan el martes, lo que podría generar un desabastecimiento temporal.