Políticos de diferentes corrientes consideran que Evo Morales está acorralado

Aseguran que debe presentarse ante las instancias judiciales que lo convocaron para que responda sobre el delito del cual se le acusa.

eju.tv / Videos: Wara TV – Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Representantes de diferentes corrientes políticas consideran que el expresidente Evo Morales está acorralado en el trópico de Cochabamba, porque no puede movilizarse a ningún lugar del país y menos del exterior, clara muestra de ello, el ejército de personas que lo protege de la justicia y de las fuerzas del orden ante un eventual intento de aprehenderlo en cumplimiento a dos órdenes en ese sentido, una del Ministerio Público y la otra del juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes considera que, si bien Evo Morales es el gestor del ‘desastroso’ sistema judicial que impera en el país y que tiene a su equipo de abogados que permanentemente acuden a las argucias jurídicas para evadir el cumplimiento de la ley; sin embargo, el exmandatario cada vez tiene menos caminos para su propósito y a ello se suma que la gente ya no cree en el papel de ‘víctima’ que siempre promovió ante la opinión pública.

“Evo Morales sabe bien cuáles son las chicanas para salirse con su gusto; pero, en todo caso, lo que estamos viendo es a Evo Morales mover cielo y tierra, tratar de convencer a los bolivianos de que es víctima, cuando en realidad es un verdugo de todos nosotros, en ese sentido, solo queda que lo aprehendan; así anulen esta nueva orden de aprehensión, existe una anterior y así va a ir coleccionando órdenes de aprehensión hasta que la Policía dé con su paradero y lo lleven a instancias policiales”, enfatizó.

Sobre la presentación de la acción de libertad en San Ignacio de Velasco, el asambleísta opositor consideró que la defensa de Morales acude a su lista de jueces que pueden ser presionados por algunos favores que deben al exmandatario; sin embargo, estimó que serán acciones infructuosas del exmandatario, porque existe una corriente generaliza de opinión que señala que debe presentarse ante los estrados judiciales del país y, en breve, ante otras instancias internacionales.

“Está acudiendo a sus contactos, a la gente que está en su nómina por presión, o por amenazas o por extorsión, en todo caso nada de eso va a rendir, hoy Evo Morales es el enemigo de todos los bolivianos y tiene que presentarse ante la justicia nacional y, seguramente con el tiempo, a nivel internacional”, puntualizó el asambleísta paceño, quien estimó que en un tiempo se agotarán las alternativas de escape para el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño rechazó el argumento de Morales quien asegura que es víctima de persecución política, y lo aseguró que la única asechanza real que enfrenta el exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) es la de su propia conciencia, debido a los varios delitos cometidos durante sus gestiones gubernamentales, los cuales deberá enfrentar en un tiempo breve.

“Son las locuras de Evo Morales, sus alucinaciones, porque tiene miedo a la justicia, por eso no sale del trópico de Cochabamba, tiene esa locura en su cabeza de que todo el mundo lo está persiguiendo, lo único que le persigue es la justicia y su conciencia, la justicia ha dicho que se presente y debe presentarse, porque él ha hecho mucha norma a favor de las niñas y las mujeres, y cuando se le indica que ha violado estas normas no quiere asistir, pero los bolivianos no somos tontos y tampoco tenemos amnesia”, aseveró.

Asimismo, el actual presidente del MAS, Grover García, exhortó a su excorreligionario a presentarse ante la justicia y cuestionó sus declaraciones en las que intenta aparecer como víctima; además, le recordó que tiene la misma obligación como todos los bolivianos de presentarse ante la justicia para responder por los supuestos delitos de los cuales se le acusa. “Tiene que presentarse y aclarar su situación, el expresidente Evo debería dar la cara para lavar su imagen y no victimizarse”, apuntó.