El mandatario ruso declaró que su homólogo de EE.UU. «es un hombre no solo inteligente, sino pragmático».

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este viernes que no espera que su homólogo de EE.UU., Donald Trump, imponga nuevas sanciones que puedan provocar un impacto negativo contra la propia economía estadounidense.

«Incluso si oímos sobre la posibilidad de imposición de sanciones adicionales a Rusia, dudo que [Trump] tome decisiones que perjudiquen a la propia economía estadounidense«, declaró el mandatario ruso.

🎙🇷🇺 «Si a Trump no le hubieran robado la victoria en 2020, quizás no habría crisis ucraniana» Vladímir Putin afirmó que, si a Donald Trump «no le hubieran robado la victoria en 2020», la crisis ucraniana de 2022 podría no haber ocurrido. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El mandatario ruso resalta que siempre… pic.twitter.com/efdFanI6Je — Sepa Más (@Sepa_mass) January 24, 2025

Putin precisó que Trump «es un hombre no solo inteligente, sino pragmático». «Me resulta difícil imaginar que se tomen decisiones que perjudiquen a la propia economía estadounidense», reiteró.

El presidente de Rusia también afirmó que, si nadie hubiera evitado que Donald Trump ganara las elecciones en el 2020, la crisis ucraniana no existiría. «No puedo estar en desacuerdo con él [Trump] en que, si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, quizá no se habría producido la crisis de Ucrania, que surgió en 2022″, aseveró Putin, respondiendo a la pregunta de un periodista.

«En general, por supuesto, podemos tener bastantes puntos en común con la Administración actual a la hora de encontrar soluciones a las cuestiones clave del momento. Esto incluye cuestiones de estabilidad estratégica y cuestiones económicas», señaló el mandatario ruso, agregando que está dispuesto de reunirse con Trump para discutir todos los asuntos, incluido el conflicto ucraniano.