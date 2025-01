Santa Cruz: Analista señala que reordenamiento del transporte público fracasará porque se “ataca el problema a medias”

Para el arquitecto Ernesto Urzagasti el problema de fondo es cambiar el sistema de transporte como parte de un reordenamiento serio.

Fuente: Unitel

El pasado sábado inició el plan de ordenamiento del transporte público en el centro cruceño impulsado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, que recortó el ingreso de líneas de micros por el casco viejo. El arquitecto Ernesto Urzagasti señala que no se está atacando el problema de fondo y que, al igual que otros, fracasará.

“Será uno más de los reordenamientos que no va a tener éxito. Va a fracasar debido a que se ataca el problema a medias y no de fondo. El problema de fondo es cambiar el sistema de transporte y reordenar, pero el reordenamiento parcial no es solucionar”, dijo Ernesto Urzagasti.

La medida que se aplica desde el pasado sábado dispone una reducción del 40% en la circulación de micros; es decir, que de las 115 líneas que hasta ahora circulan, con la nueva disposición, solo lo harán 68.

“Hay muchos estudios, el último es del JICA, que habla que debe cambiarse la matriz del transporte, eso implica que las empresas o sindicatos, mal llamados sindicatos, que son pseudo empresas se conviertan en operadores de transporte público que pueda ser regulado y administrado por el Gobierno municipal, que es el dueño del espacio de la ruta de transporte”, agregó el arquitecto.

Durante estos días, personal de la Alcaldía se encuentra en los accesos al centro cruceño, por el primer anillo, realizando controles para evitar la circulación de las líneas de micros, que según dijo el alcalde Jhonny Fernández, serán sancionadas y ahora son pasibles a ser procesados civil y penalmente.

Urzagasti agregó que no se trata de un plan serio, y que es solo una intención para solucionar el problema.

“En mayo se cumplen cuatro años de gestión, esto no es un plan, es una intensión de reordenar parte del problema, pero no va a solucionar el problema de raíz”, agregó el arquitecto.