Santa Cruz: Transporte pesado denuncia falta de combustible en provincias y anuncia ampliado para asumir medidas

El reporte se da en un contexto en el que los cisterneros reportaron que tienen que esperar por varios días para ingresar a la planta de almacenaje de Palmasola, en la capital cruceña

Yerko Guevara







Fuente: Unitel

El dirigente del transporte pesado cruceño, Juan Yujra, denunció este jueves que los choferes se ven afectados para cargar diésel en las provincias del departamento, situación que conlleva a la convocatoria de un ampliado nacional para asumir medidas señalando que el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso del abastecimiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En la frontera con Brasil, en Puerto Suárez, ocho días ya estaban sin combustible, tuvieron que amenazar con bloqueos y todo, y recién les ha llegado el combustible. No puede ser que en las provincias esté faltando el combustible, también para los agricultores, que eso es lo más importante para que ellos puedan trabajar”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con UNITEL.

Cisternas, a la espera de cargar combustible en la refinería (Foto: José Elio Alba)

Yujra observó que el Gobierno no está dando una solución oportuna y es por ello que la próxima semana se va a convocar a un ampliado para “definir qué hacer”: si seguir durmiendo en los surtidores o salir a las calles nuevamente.

“Un gobierno debe darle solución a los problemas. No, como ahora, estamos mal económicamente. Nosotros no podemos viajar como se viajaba antes. Y hoy por hoy el Gobierno más bien solo está sacando decretos, leyes, normas. No es beneficioso”, expresó Yujra.

La denuncia se da en un contexto en el que también se dio a conocer que desde hace dos semanas, una importante cantidad de camiones cisterna se encuentran a la espera de poder descargar combustible en la refinería de Palmasola, de acuerdo con el reporte del sector.

UNITEL buscó una respuesta por parte de la gerencia distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin embargo, no hubo una respuesta al respecto, aunque en horas de la noche se advirtió que los cisterneros comenzaron a ingresar a la planta de almacenaje.

Más temprano, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Demetrio Pérez, señaló que las dificultades para acceder al diésel fueron determinantes para la labor productiva a lo largo del 2024, tema que se acentuó con la siembra de verano que aún no fue culminada.

“En la campaña de verano, si bien se ha podido tener un poco más de combustible en los distintos surtidores, pero en las provincias la intensidad de las colas no ha bajado. Usted puede ir a San Julián, puede ir a Guarayos, puede ir a San Ignacio, Concepción, y las colas siguen en los surtidores”, dijo por su parte el presidente del Colegio de ingenieros Agrónomos, Juvenal Bonilla.