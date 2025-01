Senadores piden el ingreso de nuevas aerolíneas al país, la destitución del gerente de BoA y una auditoría de la OACI

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una aeronave de BoA tuvo un grave percance en Cochabamba el pasado lunes. Foto: RRSS

Boris Bueno Camacho / La Paz

Andrónico sugiere 'viabilizar otras aerolíneas', tras incidente en BoA; Evistas aseguran que "jamás" se aliarán ni reconciliarán con el arcismo para las elecciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Senado aprueba una minuta donde recomienda la destitución del gerente de BoA

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una minuta de comunicación en la que se recomienda la destitución del gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, debido a los constantes problemas e incidentes aéreos. La solicitud fue dirigida al presidente Luis Arce ante la serie de cuestionamientos de usuarios por las demoras en los vuelos programados en las diferentes rutas que cubre la aerolínea estatal. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Corina Ferreira, dijo que “no basta” una auditoría internacional a la seguridad operacional y al sistema de la flota de BoA, anunciado por el gerente de la aerolínea. “Hace más de 15 años que el señor Ronald Casso está a la cabeza de BoA, ha demostrado una incapacidad porque, lamentablemente, vemos una empresa quebrada con una serie de problemas”, afirmó.

– Andrónico sugiere ‘viabilizar otras aerolíneas’, tras incidente en BoA

Tras las últimas polémicas en Boliviana de Aviación (BoA), el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sugirió “viabilizar” otras aerolíneas que puedan abastecer el transporte aéreo de pasajeros. “Desde la Cámara de Senadores vemos, antes de tener mayores problemas o desgracias en esta aerolínea, viabilizar rápida y urgentemente otras aerolíneas que tengan la suficiente capacidad de abastecer el transporte aéreo de nuestro país”, afirmó. Las declaraciones de Rodríguez se dan días después de que un avión de la estatal tuvo un problema en el despegue, por una falla en sus motores, lo que provocó el pánico de los pasajeros. Las investigaciones correspondientes se iniciaron para conocer las causas del incidente de la empresa estatal aérea que maneja más del 90% del transporte aéreo en el país.

– Rek denuncia a BoA ante la OACI y pide una urgente atención antes que se produzca un incidente de proporciones

La senadora Centa Rek, remitió una carta a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), denunciando el monopolio de Boliviana de Aviación (BoA), la vulneración a la seguridad aérea y derechos humanos de los ciudadanos en Bolivia, y la urgente necesidad de una auditoría técnica de este organismo internacional antes de que se produzca un incidente mayúsculo ya que la línea aérea boliviana opera sin control, a pesar de los graves problemas que enfrenta. “Denunciar el grave deterioro de la aviación comercial en Bolivia, con especial énfasis en la situación de BoA, que ha sido convertida en un monopolio con el aval y protección del gobierno boliviano. No solo se ha vulnerado la Constitución Política del Estado al impedir la libre competencia en el sector, sino que también se han cometido violaciones a la seguridad aérea”, señala.

– “No es posible que mientan”, responde Andrónico a Arce y al ministro Montaño sobre créditos paralizados

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, manifestó este miércoles que el presidente Luis Arce y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, le “mienten” a la población boliviana al intentar culparle por la no aprobación de dos proyectos de ley de créditos externos, mismos que están paralizados en la Cámara de Diputados desde febrero de 2023. La posición se da luego que el ministro también le dijo: del “por qué es envidioso”. “La Cámara de Diputados está bajo el dominio del Órgano Ejecutivo. Estos dos proyectos de ley que mencionan, tanto el presidente Arce como el ministro Montaño, se quedaron en Diputados, uno fue rechazado y el otro jamás llegó al Senado, debe estar archivado por ahí. Entonces ¿quiénes son los que truncan el desarrollo de Chuquisaca y del país?”, enfatizó Rodríguez.

– Evistas aseguran que “jamás” se aliarán ni reconciliarán con el arcismo para las elecciones

El bloque de evistas descarta cualquier posibilidad de reconciliación con los arcistas para las elecciones generales de agosto de este año; argumentan que son los “traidores” del Instrumento Político y que Luis Arce no suma electoralmente. “Jamás nos vamos a juntar o nos vamos a dar un abrazo de amigo o compañero con esta pandilla de corruptos del arcismo”, sentenció el diputado Héctor Arce. En esa misma línea se pronunció el dirigente Pedro Llanque del Pacto de Unidad evista, “jamás nos vamos a unificar con esos traidores que nos han robado la sigla del MAS”, sostuvo. La diputada Gladis Quispe no quedó indiferente y calificó como el “peor error histórico” que Luis Arce y todas sus -ahora- autoridades hayan rodeado durante 14 años al exmandatario cuando estuvo al frente del gobierno.

– Arcistas dan plazo a la Asamblea hasta el 10 de febrero para aprobar créditos externos; anuncian toma

El dirigente campesino arcista Mario Seña dio plazo a la Asamblea Legislativa hasta el 10 de febrero para aprobar créditos internacionales solicitados por el Gobierno, caso contrario anunció la toma indefinida de sus instalaciones. El plazo del sector arcista es emitido luego de que la Asamblea Legislativa no pudo aprobar créditos externos, por cerca de $us 700 millones para diferentes obras, desde la anterior legislatura. Actualmente, en el Senado hay dos proyectos de ley, por $us 400 millones aprobados por la Cámara de Diputados, que deben ser revisados. Este jueves, ambos proyectos de ley fueron derivados a sus respectivas comisiones de la Cámara Alta para que empiece su tratamiento. En la agenda semanal de la Cámara de Diputados hay proyectos de ley de créditos externos por más de $us 250 millones.

– Senado ratifica lista de ascensos de tres promociones en las FFAA

En una sesión reservada, el pleno de la Cámara de Senadores ratificó este miércoles la lista de ascensos de las promociones de 1989, 1991 y 1993 en las Fuerzas Armadas, informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez. “Con eso estaríamos cumpliendo como Senado Nacional, aunque un poco nos hemos demorado, esto ya deberíamos haber aprobado la gestión pasada, pero hoy día ya se aprobó”, explicó. Las promociones consideradas para los ascensos son las de 1989, 1991 y 1993. Los militares ascendieron a los grados de generales y contraalmirantes. De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento de la Cámara de Senadores, la sesión reservada solo se aplica para la ratificación de ascensos, como en el nombramiento de embajadores y de ministros plenipotenciarios, según ABI.

– Farmacéuticas piden reunión con el Gobierno ante la falta de acceso oportuno a dólares

Alerta por la falta de dólares para el impulso de operaciones de empresas y laboratorios industriales farmacéuticos del país, situación que fue reflejada este miércoles por la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), desde volvieron a pidieron al Gobierno un acceso prioritario a la divisa estadounidense. El acceso a dólares es una medida esencial para la continuidad de la producción de medicamentos, según expuso el gerente general de dicho sector, Josip Lino, quien refirió que ya se cursaron notas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para abordar este tema en una reunión. “La falta de acceso oportuno y suficiente a dólares afecta seriamente a la capacidad productiva de las industrias farmacéuticas nacionales, para adquirir insumos del exterior y mantener la oferta de medicamentos ”, expresó.

– Cae producción de petróleo y gas natural y se dispara la importación de diésel para el mercado interno

Hasta octubre de 2024, la producción de petroleó cayó de 18,6 a 6,4 millones de barriles de forma anual y de gas natural a 10.014 millones de metros cúbicos (MMmcd). Mientras que la importación de diésel en 2023 alcanzó a 15,5 millones de barriles, un reporte preliminar hasta octubre del año pasado llegó a 11,9 millones de barriles, la importación hasta entonces subió a 90%. “Se suma la disminución de la producción de hidrocarburos desde el año 2014, cuando el país producía 18,6 millones de barriles de petróleo, bajó simplemente a 6,4 millones de barriles en 2024. De la misma manera, cuando en 2014 llegamos al pico de 22.182 millones de metros cúbicos, hoy contamos con una producción de 10.962 millones de metros cúbicos de gas natural”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

– Se reactiva la navegabilidad de la hidrovía Paraguay – Paraná, por donde el comercio boliviano mueve millones de dólares

Se reactiva la navegabilidad de la hidrovía Paraguay- Paraná, una salida que tiene Bolivia al océano Atlántico y por donde moviliza millones de dólares y miles de toneladas de carga, tanto de exportación como de importación. El año pasado, la baja histórica de los ríos Paraguay y Paraná, atribuible al cambio climático, afectó de manera dramática al comercio exterior de Bolivia. El menor caudal y profundidad se presenta entre septiembre y octubre, pero el fenómeno se adelantó en agosto. Este año todo volvió a la normalidad y en los últimos días se reportó el arribo de un convoy de 20 barcazas con 10 megainfraestructuras para ENDE. El país exporta por esa vía, principalmente torta, aceite de soya, habas de soya, hierro y concentrados, úrea, bolsas de papel, cartón, cementos hidráulicos y yeso natural.