Todo lo que hay que saber sobre el debate presidencial en Ecuador

De cara a las elecciones del próximo 9 de febrero, el evento se llevará a cabo este domingo. Al ser obligatorio, los 16 candidatos enfrentarán sanciones si no asisten

El debate presidencial en Ecuador contará con 16 candidatos (EFE/CNE Ecuador)

El debate presidencial obligatorio 2025 organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) será un momento clave para que los ciudadanos conozcan de primera mano las propuestas de los candidatos a la Presidencia de Ecuador.

Este evento está diseñado para garantizar transparencia, pluralidad y un voto informado de cara a las elecciones generales del próximo 9 de febrero.

El primer debate se llevará a cabo este domingo 19 de enero, y el segundo, en caso de haber una segunda vuelta, está programado para el próximo 23 de marzo. El debate tendrá una duración aproximada de tres horas y se dividirá en dos franjas horarias para permitir la participación de los 16 candidatos: ocho por cada grupo.

Los 16 candidatos presidenciales de Ecuador. (CNE/ Composición Infobae)

El Comité Nacional de Debates Electorales definió los tres ejes temáticos para el debate, basados en los planes de trabajo presentados por los candidatos. Los temas son:

Seguridad y prevención del crimen: propuestas para combatir el crimen organizado, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer las instituciones judiciales.

propuestas para combatir el crimen organizado, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer las instituciones judiciales. Eficiencia del Estado y servicios públicos : iniciativas para optimizar la administración pública, garantizar servicios de calidad y reducir la corrupción.

: iniciativas para optimizar la administración pública, garantizar servicios de calidad y reducir la corrupción. Crecimiento económico y generación de empleo: estrategias para impulsar el desarrollo económico, atraer inversión extranjera y generar oportunidades laborales.

Cada candidato dispondrá de 90 segundos para responder una pregunta general por eje temático. Posteriormente, habrá dos rondas de interpelaciones entre los candidatos.

El debate se celebrará el 19 de enero de 2025. (Infobae)

El sorteo público realizado por el CNE determinó la división de los candidatos en dos grupos para el primer debate:

El primer grupo (19:00 a 20:30, hora Ecuador -24 a 1:30 GMT) estará conformado por Henry Cucalón, de Construye; Jimmy Jairala, de Centro Democrático; Francesco Tabacchi, de CREO; Jorge Escala, de Unidad Popular; Henry Kronfle Kozhaya, del Partido Social Cristiano (PSC); Luis Felipe Tillería, de Avanza; Juan Iván Cueva, de AMIGO; y el actual presidente y candidato, Daniel Noboa.

Al segundo grupo (20:35 a 22:05 -1:35 a 3:05 GMT) lo integran Enrique Gómez, de SUMA; Luisa González, de la Revolución Ciudadana (correísmo); Carlos Rabascall, de Izquierda Democrática; Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica; Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano; Iván Saquicela, de Democracia Sí; Leonidas Iza, de Pachakutik; y Víctor Araus, de Pueblo, Igualdad y Democracia.

El debate presidencial será transmitido en vivo por señal abierta en medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, cumpliendo con lo dispuesto por la normativa electoral. También se emitirá por plataformas digitales como las redes sociales oficiales del CNE y transmisión vía streaming.

El Consejo Nacional Electoral informó sobre el avance del proceso para los comicios generales del 2025. (CNE)

Además, se implementarán medidas de accesibilidad, como lenguaje de señas ecuatoriana y subtítulos, para incluir a personas con discapacidad auditiva. Todos los medios digitales que deseen enlazarse a la transmisión deben garantizar la difusión sin interrupciones, y el contenido completo del debate será almacenado en el canal oficial de YouTube del CNE durante al menos cinco años.

El evento será conducido por los periodistas Denisse Molina y Fabricio Vela. Molina tiene una trayectoria de más de 22 años y es reconocida por su trabajo en coberturas internacionales, mientras que Vela, con 32 años de experiencia, se especializa en periodismo político y cobertura electoral.

La Ley Orgánica Electoral del Ecuador, conocida como Código de la Democracia, establece que los debates presidenciales son obligatorios tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Los candidatos que no asistan enfrentan sanciones incluida la pérdida de sus derechos políticos. Si un candidato no asiste, se dejará vacío el atril que le corresponde con su nombre y el de su organización política visible. Además, no se permitirá que otros aspirantes utilicen ese tiempo.

La boleta electoral de los candidatos a Presidente y Vicepresidente. (CNE)

Esta semana, en la opinión pública se especuló que el presidente Noboa no asistiría al debate, puesto que, al siguiente día, participará en la toma de juramento de Donald Trump en Washington.

Sin embargo, esas sospechas fueron desechadas tras la emisión de un decreto ejecutivo en el que Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert, su secretaria de la administración, a quien nombró como vicepresidenta encargada, en medio de la pugna política que mantiene con la vicepresidenta Verónica Abad, con quien fue electo.