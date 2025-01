TSE: La fecha de la elección es inmodificable, el Ejecutivo debe garantizar los dólares para el voto en el extranjero

El titular del tribunal electoral aclaró que en el encuentro para garantizar los comicios no participarán el TCP ni el Órgano Judicial.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó este jueves que la fecha de las elecciones generales «es inmodificable» y que el Gobierno debe garantizar los dólares para garantizar los comicios en el extranjero.

«Previo a los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho, se ratifica que la fecha de la elección general definida e inmodificable es el 17 de agosto, la convocatoria será emitida los primeros días de abril», declaró en conferencia de prensa desde Santa Cruz el titular del TSE.

Hassenteufel precisó que el encuentro nacional para garantizar las elecciones generales 2025 se llevará a cabo el 17 de febrero sin la presencia del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional, y que el presidente Luis Arce ya confirmó su participación en la cita.

«No hemos considerado la presencia del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional, solamente de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y del sistema político boliviano, las invitaciones van a ir recién, pero el Presidente ya nos confirmó su asistencia», manifestó.

En lo que respecta al voto en el exterior, el titular del TSE señaló que se cuenta con un presupuesto de de 50 millones de bolivianos para organizar los comicios fuera del país, pero necesitan que esos recursos estén disponibles en moneda extranjera para cubrir los gastos.

«Nuestro reclamo fue que el hecho que no podamos tener garantizado el dinero suficiente para llevar adelante el voto en el exterior, y me explico, tenemos en el presupuesto asignado para las elecciones un monto de 50 millones de bolivianos para el voto en el exterior, pero no necesitamos ese dinero en bolivianos, sino en dólares o en euros, porque hay que hacer pago en esas monedas en el exterior», insistió.