«Tu valentía ha dejado una huella imborrable»: el mensaje de Arce a Mujica

El Presidente lamentó el estado de salud del exmandatario uruguayo, a quien reconoció el valor de su aporte a la democracia en la región.

eju.tv

El presidente Luis Arce se pronunció este jueves sobre el estado de salud del exmandatario uruguayo José Mujica, quien confirmó que el cáncer que sufre se expandió de manera irreversible.

«Querido hermano Pepe Mujica, con profunda tristeza recibimos las recientes noticias sobre tu estado de salud y, en estos momentos tan difíciles, queremos expresarte toda nuestra solidaridad, admiración y afecto. Estás en nuestros pensamientos y corazones», se lee en la primera parte del mensaje que Arce compartió a través de sus redes sociales.

El expresidente uruguayo tiene un tumor en el hígado y anunció que no se someterá a ningún otro tratamiento, ya que le pidió a los médicos que no lo hagan «sufrir al pedo». Asimismo, aseguró que no dará más entrevistas y que lo único que quiere es dedicarse a trabajar en su chacra mientras el cuerpo se lo permita: «Sinceramente, me estoy muriendo», reconoció.

A la luz de esos acontecimientos, el mandatario boliviano destacó la «valentía y compromiso» de Mujica, a quien reconoció como artífice de un mundo más justo e inclusivo.

«Tu valentía e inquebrantable compromiso con nuestros pueblos han dejado una huella imborrable en todos quienes creemos en un mundo con más inclusión y justicia social. Pepe, estamos construyendo la unidad, gracias por darnos tanto. Te enviamos un abrazo lleno de cariño y fortaleza. ¡Estamos contigo, siempre!», concluye el mensaje.