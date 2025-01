Un brasileño declarado terrorista por EEUU es uno de los líderes de «Terrorgram», la red supremacista de Telegram

Se trata de Ciro Daniel Amorim Ferreira, del estado de Minas Gerais, quien era también uno de los administradores del grupo en la aplicación de mensajería

Símbolo de Terrorgram (Crédito: Michele Prado) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hay también un brasileño entre los tres individuos sancionados como “terroristas globales” el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, todos ellos miembros del grupo denominado Colectivo Terrorgram (Terrorgram Collective en inglés). El hombre, Ciro Daniel Amorim Ferreira, del estado de Minas Gerais, además de ser uno de los líderes, era también uno de los administradores del grupo en la aplicación de mensajería Telegram, la principal herramienta de comunicación utilizada por la organización terrorista. Terrorgram funciona como una red de canales de Telegram, al menos 200, que producen y comparten colectivamente contenidos radicales de extrema derecha, promoviendo principalmente ideologías aceleracionistas y neonazis. El aceleracionismo refleja el neonazismo y otras ideologías extremistas y se caracteriza por legitimar la idea de que el colapso social es esencial para alcanzar el orden racial o ideológico deseado.

Terrorgram ha sido definido técnicamente por los expertos como una red transnacional en línea de extremismo violento motivado por la raza y la etnia (REMVE). Como afirma el documento del Departamento de Estado, “el grupo promueve el supremacismo blanco violento, instiga a cometer atentados contra quienes percibe como adversarios y proporciona orientación y material de entrenamiento sobre tácticas, métodos y objetivos de atentados, incluidos los dirigidos contra infraestructuras críticas y funcionarios gubernamentales. El grupo también glorifica a quienes han llevado a cabo tales ataques”.

Los miembros de su red también comparten materiales para fabricar explosivos y armas 3D. Según el Departamento de Estado, varios atentados pueden vincularse al grupo. Entre ellos figuran “un tiroteo en octubre de 2022 en el exterior de un bar LGBTQI+ en Eslovaquia, un atentado planeado en julio de 2024 contra instalaciones energéticas en Nueva Jersey y un ataque con cuchillo en agosto de 2024 contra una mezquita en Turquía”. Sobre Ciro Daniel Amorim Ferreira, el Departamento de Estado no revela muchos detalles. Fuentes OSINT revelan que el brasileño había dirigido anteriormente un espacio en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, “dedicado a la promoción de los intereses y derechos de los niños y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, de acuerdo con la presentación en línea. Según la investigadora brasileña Michele Prado, directora de la organización no gubernamental Stop Hate Brasil, que había dado la alerta en 2023 sobre la expansión de Terrorgram en Brasil, el grupo en el gigante latinoamericano utiliza no sólo Telegram, sino otras plataformas. “Ciro Daniel Amorim Ferreira, además de utilizar varios seudónimos y ser administrador y creador de al menos seis canales en Telegram, también ha operado en Substack, X, Youtube, Quora y tiene un perfil inactivo en Instagram”, explica Prado a Infobae.

Según la investigadora, “la capilaridad de Terrorgram, a través de la creación de varios perfiles y canales con diferentes focos, hace difícil para los expertos identificar el número exacto de individuos conectados a Terrorgram en Brasil. En algunos casos, un solo individuo crea varios grupos o canales para ampliar su presencia y demostrar que es más grande de lo que realmente es”.

Imágenes difundidas por los canales brasileños de Terrorgram (Crédito: Michele Prado)

Además del brasileño, Noah Licul, residente en Croacia, y Hendrik-Wahl Muller, residente en Sudáfrica, también acabaron en el punto de mira del Departamento de Estado, confirmando cómo, gracias a la tecnología, las distancias geográficas no fueron impedimento para el grupo. Entre los elementos más inquietantes citados en el informe de Stop Hate Brasil está la participación de personas muy jóvenes en esta violenta maquinaria de propaganda supremacista. Según Michele Prado, “al menos dos de los grupos del colectivo Terrorgram fueron creados por adolescentes. El más joven, de solo 13 años en Estonia, creó la Feuerkrieg Division (FKD), mientras que otro joven en Estados Unidos fundó el National Partisan Movement (NPM). Se trata de grupos que no sólo comparten propaganda de extrema derecha, sino que también reclutan a jóvenes para el terrorismo aceleracionista”.

Por ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado al Colectivo Terrorgram de “amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.

En Brasil, Stop Hate Brasil “ha identificado vínculos de miembros de Terrorgram con subculturas online nocivas que han contribuido a la radicalización de niños y adolescentes, provocando ataques violentos en entornos escolares”, reza el informe publicado en los últimos días. El gigante latinoamericano ha visto aumentar en los últimos años los ataques escolares perpetrados por alumnos o ex alumnos. Según un informe publicado en la revista británica The Lancet, entre 2001 y 2023, alrededor del 60% de los ataques en las escuelas se produjeron entre 2022 y 2023. En ese periodo se registraron 137 víctimas, 35 de ellas mortales, sin contar a los agresores, todos ellos varones, con edades comprendidas entre los 10 y los 25 años. En el 95% de los casos, los alumnos fueron asesinados con armas de fuego. La policía federal brasileña atribuyó a Terrorgram y a la propaganda difundida en Telegram la radicalización de un joven de 16 años que, en noviembre de 2022, ataviado con símbolos neonazis, mató a cuatro personas en la ciudad de Aracruz, en el estado del Espíritu Santo.

Según un informe de Sofia Schurig publicado en la Red Global sobre Extremismo y Tecnología, uno de los temas que más incendiaron los canales brasileños de Terrorgram fue el atentado perpetrado en Eskişehir (Turquía) el 1 de agosto de 2024, cuando un joven de 18 años imbuido de ideología neonazi y que llevaba una cámara de vídeo emitiendo en directo, apuñaló a cinco personas. La Red Global sobre Extremismo y Tecnología (Global Network on Extremism and Technology – GNET en inglés) es una iniciativa académica del Foro Global de Internet contra el Terrorismo (Global Internet Forum to Counter Terrorism – GIFCT en inglés), una organización internacional que trabaja para contrarrestar el uso terrorista de la tecnología y las redes sociales. Según Schurig, los canales brasileños de Terrorgram compartieron mucho material relacionado con el atentado de Turquía, como clips “de la grabación en directo del terrorista y fancams (vídeos que glorifican al autor con leyendas que contienen declaraciones románticas o sexuales) y la versión traducida al inglés del manifiesto del autor”.

Símbolos utilizados por los canales brasileños de Terrorgram (Crédito: Michele Prado)

Los grupos brasileños de Terrorgram han contribuido también al aumento exponencial de la propaganda neonazi en Brasil, que está recibiendo cada vez más atención por parte de las autoridades. Según el sitio web de periodismo de investigación Nucleo, de 2022 a 2023, las investigaciones de la policía federal brasileña en relación con estos temas aumentaron un 270%. Hay decenas de grupos neonazis en línea en Brasil, algunos de los cuales comparten, según Schurig, material peligroso como el llamado manifiesto “Hard Reset”, una especie de guía virtual “que contiene manuales para fabricar bombas y guías para atacar torres de electricidad, otro producto de Terrorgram”. En octubre pasado, la policía federal brasileña detuvo a un joven de 27 años en Aracaju, en el estado nororiental de Sergipe, en el marco de una investigación sobre un grupo que se autodenominaba “skinheads neonazis” y elegía como símbolo el Sol Negro, asociado al ocultismo nazi y a la supremacía aria, con un Kalashnikov en el centro. Esta organización, según las investigaciones, tenía incluso una banda de música que actuaba en actos neonazis en diversas partes de Brasil.

Michele Prado dijo a Infobae que “para Brasil la situación es mucho más crítica que en otros países, donde el trabajo de lucha contra el terrorismo y la violencia contra las minorías étnicas es más sólido y donde existe una lista de designaciones o proscripciones de entidades e individuos terroristas. Esto tiene un impacto tanto en la protección legal de las acciones de los organismos de seguridad pública, inteligencia y fuerzas del orden, como en las acciones de moderación del contenido de las plataformas, ya que una entidad designada como terrorista por otros países no es designada en Brasil”, dijo Prado.

Terrorgram se convirtió así en un punto de encuentro digital para el extremismo internacional. Como informa el sitio de análisis geopolítico estadounidense Militant Wire, el grupo también había producido un documental de 24 minutos titulado “Terror blanco” (White Terror en inglés), una recopilación de 105 personas y pequeños grupos, la mayoría de los cuales, entre 1968 y 2021, “cometieron auténticos actos de terrorismo”, escribe el autor del análisis Wannabebonk. Según Militant Wire, “las personas celebradas en el documental son descritas como ‘santos’, un lugar común entre los nacionalistas blancos militantes modernos que se remonta, al menos, al tiroteo de la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, perpetrado por Brenton Tarrant en 2019″. Ya el pasado septiembre, Washington había estrechado el cerco sobre el grupo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había acusado a dos líderes estadounidenses de Terrorgram de 15 cargos “por incitar a crímenes de odio, instigar al asesinato de funcionarios federales y conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas”, reza el documento oficial. Se trata de Dallas Humber, de 34 años, de Elk Grove (California), y Matthew Allison, de 37 años, de Boise (Idaho).

Debido a esta acusación y a la detención en Francia del fundador de Telegram, Pavel Durov, decenas de grupos neonazis han abandonado Telegram para migrar a plataformas cifradas y descentralizadas, siguiendo el modelo visto en los últimos meses de grupos de jóvenes partidarios del Estado Islámico. “Los grupos que han migrado ya están poblando la plataforma con material como manuales de Terrorgram, y están reclutando activamente propagandistas, hackers y diseñadores gráficos”, reza el informe del Instituto para el Diálogo Estratégico de Estados Unidos. El colectivo Terrorgram ya había intentado trasladarse a TamTam Messenger a finales de 2022, pero luego volvió sobre sus pasos. Aunque sus dirigentes han sido detenidos, es probable que la red siga amplificando su propaganda y, por tanto, continúe representando una amenaza mundial.