Una encuesta señala que Reyes Villa y Chi Hyun Chung encabezan la preferencia de los electores por el momento

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los resultados que arroja el estudio de investigación cuantitativa. Foto: Brújula Digital



Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuesta de Ciesmori: Reyes Villa y Chi lideran preferencia electoral; Pacto de Unidad arcista da plazo a la ALP para aprobar créditos, evalúa a ministros y exige dos destituciones; y; tras el llamado del presidente a la paz social, exministro Lima sugiere indulto para Añez, Camacho y Pumari. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Encuesta de Ciesmori: Reyes Villa y Chi lideran preferencia electoral

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el médico protestante Chi Hyun Chung encabezan la última encuesta de preferencia electoral realizada por Ciesmori en las cuatro ciudades del eje del país. Reyes Villa aparece con un 16%, muestra un incremento de dos puntos respecto a noviembre de 2024. Le sigue de cerca Chi, con un 15%, y un crecimiento de cuatro puntos. Andrónico Rodríguez en el tercer lugar, con un 13%, sube dos puntos. No figura entre los encuestados el expresidente Evo Morales, porque está inhabilitado para hacerlo. Las elecciones generales están previstas para agosto próximo. Jorge Tuto Quiroga se mantiene estable con un 10%, mientras que Samuel Doria Medina baja a un 9% (-3). Luis Fernando Camacho registra una caída significativa, alcanzando solo un 6% (-4). Carlos Mesa se sitúa en 4% (-1).

https://eju.tv/2025/01/encuesta-de-ciesmori-reyes-villa-y-chi-lideran-preferencia-electoral/

Pacto de Unidad arcista da plazo a la ALP para aprobar créditos, evalúa a ministros y exige dos destituciones

El Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce dio este lunes un plazo de 72 horas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe los créditos que tramita el Gobierno ante esa instancia y, además, exigió la destitución de dos autoridades, en tanto que evaluará a los ministros de Estado. «Instamos a que se puedan aprobar los créditos, como Pacto de Unidad estamos viendo que muchos de nuestros proyectos están paralizados y muchas de nuestras autoridades están haciendo caso omiso a las organizaciones sociales», declaró el ejecutivo departamental de La Paz de los Interculturales, Daniel Vega. Además, la organización exige que el presidente cese de sus funciones al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, y al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, por mal desempeño.

https://eju.tv/2025/01/pacto-de-unidad-arcista-da-plazo-a-la-alp-para-aprobar-creditos-evalua-a-ministros-y-exige-dos-destituciones/

Tras el llamado del presidente a la paz social, exministro Lima sugiere indulto para Añez, Camacho y Pumari

Luego del mensaje presidencial sobre la búsqueda de unidad y paz social para celebrar el bicentenario del país, el exministro de Justicia Iván Lima sugirió un indulto para la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Pumari. El sábado, el presidente del Estado, Luis Arce, inauguró el programa oficial de las celebraciones del Bicentenario de Bolivia. En su mensaje hizo un llamado a dejar las diferencias, trabajar en un “gran pacto social” para llegar con unidad y paz social a los 200 años de fundación de la República. “Si uno quiere reconciliarse, quiere un (gran) pacto (social), lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz”, dijo Lima, en referencia a Añez, Camacho y Pumari.

https://eju.tv/2025/01/tras-el-llamado-del-presidente-a-la-paz-social-exministro-lima-sugiere-indulto-para-anez-camacho-y-pumari/

Magistrado Ortega destaca que la Ley de Imprenta es un símbolo de compromiso con la libertad de pensamiento y expresión

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, destacó la relevancia histórica de la centenaria Ley de Imprenta, porque es más que un documento jurídico, es un símbolo de compromiso con la sociedad, con la libertad de pensamiento y expresión de ideas. La autoridad participó este lunes en la Casa de la Libertad en el acto de conmemoración por los 100 años de promulgación de la Ley de Imprenta, evento que se realizó en la ciudad de Sucre, donde se reunieron miembros y representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, las nueve asociaciones departamentales, y dirigentes sindicales de los periodistas. Subrayó la relevancia histórica y jurídica de la norma, “un pilar fundamental en la consolidación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Bolivia”.

https://eju.tv/2025/01/magistrado-ortega-destaca-que-la-ley-de-imprenta-es-un-simbolo-de-compromiso-con-la-libertad-de-pensamiento-y-expresion/

Evistas anuncian que el 7 de febrero relanzarán el nuevo instrumento político, con miras a las elecciones generales

Tras sostener una reunión este lunes, los dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, determinaron que en un ampliado departamental harán el relanzamiento del nuevo instrumento político, con miras a participar de las elecciones generales. El encuentro se realizará el viernes 7 de febrero. “El 7 de febrero vamos a tener nuestro ampliado departamental de nuestro instrumento político. Sabemos muy bien que Luis Arce, mediante el órgano judicial, nos están quitando la sigla, frente a eso vamos a plantear la refundación del instrumento político”, anunció el secretario general de los campesinos de Cochabamba, Nelson Virreira.

https://eju.tv/2025/01/evistas-anuncian-que-el-7-de-febrero-relanzaran-el-nuevo-instrumento-politico-con-miras-a-las-elecciones-generales/

Mujeres Creando ofrece a Cindy Saraí «patrocinio legal, techo, seguridad y alimentación»

El colectivo feminista Mujeres Creando difundió este lunes un video, en el que ofrece «patrocinio legal, techo, seguridad y alimentación» a Cindy Saraí Vargas Pozo, la presunta víctima de Evo Morales. «Nosotras no pertenecemos ni al bloque evista que te quiere utilizar, ni al bloque arcista que te quiere utilizar, ni a la derecha fascista tarijeña que te quiere utilizar. No estamos viendo en tu caso la posibilidad de sacar la ventaja», dice en la grabación María Galindo. La responsable del colectivo afirma que para ellas «es una cuestión de consciencia» prestar su ayuda a Cindy, quien supuestamente mantuvo una relación con Morales cuando era menor de edad y, como resultado de ese vínculo tuvo una hija. «Si tú, con tu valentía, frenas esta situación, vas a generar un precedente positivo para todas las otras Cindys», declara Galindo.

https://eju.tv/2025/01/mujeres-creando-ofrece-a-cindy-sarai-patrocinio-legal-techo-seguridad-y-alimentacion/

Donald Trump asumió como presidente: «Comienza la era dorada de Estados Unidos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que «comienza la era dorada» de su país durante la ceremonia de asunción en el Capitolio, en la ciudad de Washington. «Voy a crear un país próspero, orgulloso y libre», aseguró, y prometió que el cambio será «rápido». «La era dorada de Estados Unidos comienza hoy. A partir de hoy nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. No vamos a permitir que se nos abuse nuevamente como sucedió durante la administración de Biden. Yo voy a poner a los Estados Unidos en primer lugar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre. Estados Unidos será más grande, más fuerte y excepcional, como nunca», sostuvo Trump. Anticipó, entre aplausos, que «el sueño estadounidense volverá como nunca antes».

https://eju.tv/2025/01/donald-trump-asumio-como-presidente-comienza-la-era-dorada-de-estados-unidos/

Trump: Solo dos géneros, masculino y femenino

Donald Trump firmará una orden ejecutiva que insta que su administración a «reconocer» la existencia de solo «dos sexos», anunciaron este lunes, futuros responsables de la Casa Blanca. «Lo que estamos haciendo hoy es definir que la política de Estados Unidos es reconocer dos sexos: masculino y femenino», dijo un funcionario bajo anonimato. El objetivo del decreto es «defender a las mujeres ante el extremismo ideológico de género y para restaurar la verdad biológica en el seno del Estado Federal», agregó, explicando que la identidad sexual de las personas será definida exclusivamente por los gametos que posean. Durante su campaña, Trump prometió en varias ocasiones poner fin al «delirio transgénero». El presidente electo también prevé suprimir las ayudas federales a los programas para apoyar la diversidad en la administración.

https://eju.tv/2025/01/trump-solo-dos-generos-masculino-y-femenino/

Trump-Bolivia: anticipan relación signada por lucha antidroga y cambios a nivel económico y comercial

Con la asunción de Donald Trump a la presidencia de EEUU, la relación con Bolivia estará signada por la lucha contra el narcotráfico y derechos humanos, aunque a nivel económico y comercial se esperan grandes cambios que pueden ser de beneficio para Bolivia y la región, y dependerá de la actitud de los gobernantes con esa potencia, anticipan expertos. El analista internacional Francisco Solares opinó que la política exterior de EEUU dará un giro de 180’ grados con la asunción de Donald Trump y habrá una ofensiva de acciones estratégicas para preservar los intereses de ese país en temas energéticos y económico-comercial. Señaló que con América Latina hay dos ejes y temas que le preocupan a EEUU, primero, el narcotráfico y la presencia de cárteles de droga, y, segundo, el fortalecimiento democrático.

https://eju.tv/2025/01/trump-bolivia-anticipan-relacion-signada-por-lucha-antidroga-y-cambios-a-nivel-economico-y-comercial/

Crece el número de argentinos que entran cada día a Villazón

En los últimos días se está produciendo un alto incremento de ingreso diario de argentinos a la población boliviana de Villazón, donde adquieren diferentes productos que tienen precios por debajo del 40 o 50 por ciento con relación al costo en el vecino país. El director Departamental de Migración Potosí, Juan Carlos Thenier, informó que se está fortaleciendo el control migratorio en la frontera entre Bolivia y Argentina debido al alarmante incremento que se está dando en el ingreso de personas al país. Destacó que en promedio unas 1.500 personas entran desde Argentina a la ciudad fronteriza de Villazón de forma legal y la mayoría de ellos son argentinos. Reconoce que el aumento de los ingresos de argentinos al país es por la actividad comercial que realizan adquiriendo diferentes productos que tienen menor precio que en su país.

https://eju.tv/2025/01/crece-el-numero-de-argentinos-que-entran-cada-dia-a-villazon/

ANH dice que desinformación en redes sociales genera desabastecimiento de combustible los fines de semana

La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Cochabamba, Wendy Villarroel, indicó que la desinformación que se genera en redes sociales con relación a la falta de combustible y su presunto incremento de precio causa el desabastecimiento los fines de semana en los surtidores, aseguró. “A raíz de esta especulación que se está haciendo en las redes sociales, donde dan a conocer que no darán combustible o que va a subir el producto, está generando susceptibilidad hacia la población”, dijo. En ese sentido, informó que no hay cambio de precios o incrementos de los combustibles, tanto de la gasolina como en el diésel. “Queremos desmentir ese tema porque no existe ninguna variación en el precio. El combustible está garantizado. Se está despachando los volúmenes correspondientes”, señaló.

https://eju.tv/2025/01/anh-dice-que-desinformacion-en-redes-sociales-genera-desabastecimiento-de-combustible-los-fines-de-semana/