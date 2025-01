«Yo le dije que sí a Bolívar, pero aún no firmé», indica Robson Matheus

El volante de la selección boliviana aún no ha firmado su contrato con Bolívar y continúa entrenando con Always Ready.

Robson Matheus, centrocampista de la selección boliviana y capitán de Always Ready, reconoció que aceptó la propuesta de Bolívar, pero que aún no ha firmado el contrato. Mientras tanto, se mantiene entrenando con el cuadro alteño, que arrancará su pretemporada en Huarina.

“No me llamaron para firmar, tengo contrato con Always Ready y debo cumplirlo. Ahora comienza la pretemporada en Huarina”, manifestó el jugador a Red Uno.

“Sé que Bolívar y Always Ready están en negociaciones. Ya dije que sí, que me iba a ir, pero hasta que no me llamen para firmar, tengo que entrenar con Always”, agregó.

Asimismo, reconoció que se inclinó por la propuesta de Bolívar, ya que considera atractivo jugar la Copa Libertadores.

El martes de esta semana, una fuente cercana a Always Ready comunicó que ya había un acuerdo para su transferencia; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado el anuncio oficial.

Robson fue uno de los jugadores más destacados de 2024 con Always Ready, y su buen presente le permitió ser convocado a la selección boliviana, donde se ganó un lugar en el once titular bajo la dirección técnica de Óscar Villegas.