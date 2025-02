Agenda informativa: La Cumbre multisectorial se reúne en Oruro y definirá medidas para después de carnaval

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de febrero

Los sectores productivos se reunieron en cinco oportunidades. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Sectores se reúnen en Oruro para tomar nuevas medidas en contra de la cláusula confiscatoria

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La sexta Cumbre Multisectorial se realizará este martes en Oruro para exigir la abrogación de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado. En la cita se abordarán diferentes puntos que afectan a la cadena productiva y se definirán probables medidas; entre ellas, se contempla una huelga de hambre, una movilización a nivel nacional, una marcha desde Patacamaya a La Paz e, incluso, un paro en coordinación con los movimientos cívicos del país. Gremiales, industriales, exportadores, transportistas y otros sectores se reúnen en el encuentro multisectorial para buscar una agenda conjunta contra cláusula confiscatoria que autoriza el decomiso de productos a quienes cometan agio y especulación, además de otros temas que preocupan al sector productivo como la falta de dólares y la escasez de combustibles.

– Comités cívicos del país se reunirán en Santa Cruz

Los Comités Cívicos de todo el país se reunirán en Santa Cruz este martes 25 de febrero. La finalidad del encuentro es tratar varios puntos que son de preocupación de diferentes sectores y presentarlos al Gobierno como una demanda a ser atendida. El presidente del Comité Cívico del departamento de Tarija, Jesús Gira, señala que en la cita definirán acciones para que el poder central tome en cuenta las peticiones de las regiones en las cuales no hubo avances significativos hasta la fecha. También conversarán por temas como la Ley de Hidrocarburos, seguridad ciudadana y el narcotráfico, que tienen incidencia en la sociedad boliviana, afirma. Además, buscarán retomar en la agenda la discusión sobre el pacto fiscal y definir una posición sobre las elecciones generales del 17 de agosto venidero.

– Interculturales anuncian bloqueo de caminos por la liberación de exportación de soya

La Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte, en Santa Cruz, anuncia un bloqueo de caminos de manera indefinida desde este martes, con el fin de exigir la liberación de la exportación de soya. Cuestiona al gobierno por no responder a sus demandas ni liberar la venta del grano al mercado exterior. La dirigencia instruye a las centrales y comunidades a iniciar la medida desde las cero horas de esta jornada hasta que se atienda el pliego petitorio. El sector pide la reunión con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani; el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, y el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, para que expliquen las razones de la suspensión de exportaciones del grano.

– Los choferes de La Paz tendrán un ampliado previo a la reunión con la alcaldía

Los choferes paceños tienen un ampliado programado para las 10:00 de este martes en el que tomarán una posición que llevarán ante las autoridades ediles sobre el incremento del precio de los pasajes en la sede de Gobierno. Con dirigencias divididas, los transportistas tratarán de consensuar una posición común para luego ir a dialogar con la alcaldía sobre el incremento de las tarifas por el servicio que prestan. El alcalde Iván Arias convocó a los transportistas a retomar el diálogo para llegar a un acuerdo que ponga fin a las disputas por el incremento del costo de los pasajes. La Federación de Choferes Chuquiago Marka atraviesa una fractura interna con dos facciones en disputa. Wilfredo Alarcón se presenta como el dirigente auténtico, acusa a Santos Escalante de ser quien provocó los enfrentamientos la pasada jornada.

– Transporte tarijeño confirma bloqueo de caminos en Entre Ríos

La provincia O’Connor de Tarija enfrenta una nueva protesta por parte del sector del transporte debido al deterioro de los caminos. Los transportistas del municipio de Entre Ríos han confirmado que este martes iniciarán un bloqueo en distintos puntos estratégicos para exigir a las autoridades soluciones inmediatas. Según la dirigencia de lo choferes, la medida responde porque no hay respuesta de la Gobernación de Tarija y el Gobierno Municipal de Entre Ríos sobre la solicitud que se les hizo para la reparación de las vías. Asimismo, señala que las autoridades tienen conocimiento del pésimo estado de las carreteras y advierte que, si no hay respuestas, se radicalizarán las medidas en la ruta nacional, porque el transporte no puede trabajar en estas condiciones que daña los vehículos por el mal estado de los caminos, señala la dirigencia.

– Inician los cuartos de final del torneo amistoso de verano

Nacional Potosí y Universitario de Vinto abrirán los cuartos de final del Torneo Amistoso de Verano organizado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para definir quiénes clasificarán a semifinales. Después de una primera fase en la que intervinieron 18 clubes (los 16 de la División Profesional, además de los descendidos Royal Pari y Real Santa Cruz), el campeonato no oficial ingresa en su segunda etapa con solo ocho equipos. Los partidos de ida se jugarán entre hoy y mañana, mientras que las revanchas están programadas para el viernes y sábado. El encuentro entre potosinos y cochabambinos se disputará en Potosí a las 18:30 en la Villa Imperial. En tanto, a las 20:30, Aurora recibirá al campeón Bolívar en el estadio Félix Capriles. Los partidos de vuelta en ambos casos se disputarán el viernes 28 de febrero.

– The Strongest visita al brasileño Bahía con la esperanza de un resultado positivo

The Strongest, que ya se encuentra en la ciudad de Salvador, en el estado brasileño de Bahía, deberá visitar al Esporte Clube Bahía por la revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores a partir de las 20:30 hora boliviana. Los atigrados cerraron la pasada jornada sus entrenamientos en suelo brasileño y aguardan el encuentro. El club paceño entrenó el sábado y domingo en el centro de entrenamiento del club Vitória y está obligado a al menos igualar para forzar la definición a la tanda de penales. Una victoria por cualquier resultado lo clasificará a la siguiente fase, ya que, en la ida, disputada hace una semana en La Paz, igualaron 1-1. El técnico Antonio Carlo Zago admite que será un juego complicado, pero no baja los brazos.