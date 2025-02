Analista asegura que FPV tendrá que buscar otro candidato porque Morales vive en un ‘espejismo’ y será inhabilitado

Vladimir Peña piensa que ninguna de las facciones del MAS tiene posibilidad de ser nuevamente gobierno

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Vladimir Peña señala que Evo Morales vive en un ‘espejismo’ al haber cerrado un acuerdo la pasada jornada con el Frente Para la Victoria (FPV), porque, con sigla o sin ella, no puede ser candidato presidencial ya que está inhabilitado de acuerdo con una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); por ello, afirma que esa tienda política más temprano que tarde tendrá que buscar otro candidato.

La pasada jornada, el exmandatario, en representación de las organizaciones sociales que le siguen y el presidente del FPV, Eliseo Rodríguez, sellaron una alianza para las elecciones generales previstas para agosto de este año; en la oportunidad, se estableció que Morales será el ‘único candidato’ a la presidencia y se buscará a su acompañante a la vicepresidencia de manera consensuada; asimismo, empezarán a trabajar en el plan de gobierno de cara al proceso electoral previsto para el mes de agosto.

“Lo de Evo Morales es mantener un espejismo hasta cuando haya que inscribir la candidatura, todos sabemos que el señor Morales, con partido o sin partido, cons sigla o sin sigla, no puede ser candidato; el problema de fondo de Evo no es tener o no una sigla, es que no puede ser candidato y más allá de la cuestión legal, Morales está inhabilitado por desconocer un referéndum, por haberse quedado más de un mandato, al vulnerar una disposición que le prohibía reelegirse al utilizar al TCP para quedarse a un cuarto mandato”, asevera.

En consecuencia, además de la imposibilidad constitucional, el exjefe nacional del MAS enfrenta un rechazo generalizado del electorado boliviano y solo puede optar por su denominado voto duro el cual también descendió desde la división del partido azul, el cual ahora está en manos del ala que responde a Luis Arce Catacora, y el desbande en las filas radicales; por ello, la necesidad de dar una esperanza a sus seguidores para devolver la esperanza en un nuevo mandato, el cual también -dice- se diluirá.

“Morales ha perdido esencialmente su noción de la realidad; Evo tiene que entender que su tiempo ha acabado, que está en el ocaso y que, como en todo ciclo, tiene que dar paso a las nuevas generaciones; esto de las marchas, de utilizar a las personas, cada vez tiene menos fuerza, más aún cuando hay que hacer cola por el diésel, cuando no hay dólares, cuando los precios continúan en subida; pero este espectáculo de arcistas y evistas sobre el país en ruinas que nos están dejando; la gente está cansada de su cantaleta”, apunta.

En consecuencia, puntualiza que la gente quiere cerrar el capítulo del MAS y abrir uno nuevo, dejar atrás el debate si golpe o fraude electoral en 2019 y que los candidatos se preocupen por los temas que aquejan a la población como la crisis económica, el sistema de salud deficiente, la educación de los niños y jóvenes, los cuales tienen que ser el centro del debate de ahora en adelante, porque la población boliviana busca saber cuáles son la propuestas que tienen los frentes políticos para sopesar estos elementos que son de preocupación nacional.

Con respecto a la posible postulación de Luis Arce Catacora en las elecciones presidenciales quien desde hace varias semanas visita diferentes regiones del país para promocionar los resultados de su administración, Vladimir Peña manifiesta que ‘da para reír lo que dice el presidente Arce’. ¿Cuál gestión?», pregunta el analista para luego responder él mismo que es nula, porque la administración actual se caracterizó por su inercia en los cuatro años y medio que está al mando del país.

“La paradoja es que el gran ministro del ‘milagro’ boliviano, con ese título lo presentaron, es el presidente que ha terminado hundiendo económicamente al país; si uno sale a la calle, no solo a los surtidores donde retornaron las filas, sino a una plaza, a un parque, en occidente, en oriente, en el área rural, en una gran ciudad, (podrá corroborar) la gente está muy enfadada con el gobierno de Arce; pero es peligroso, porque a diferencia de Morales y García Linera, la vulneración de la Constitución lo hace de forma calladita”, subraya.

El analista cree que Luis Arce no tiene oportunidad de ser reelecto, no tiene gestión, y necesitará ‘un milagro’ o manipular las normas para que lo favorezcan, porque todos los sectores de la sociedad tienen problemas que deben enfrentar por consecuencia de las malas políticas de su gobierno; además que, pese a tener la sigla del MAS, existe un respaldo considerable al líder de los cocaleros, por tanto, la votación que pueda recibir es muy baja y no le alcanza para un nuevo mandato.