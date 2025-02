Andrónico Rodríguez critica al gobierno por competir con los privados y pide ‘mayor humildad’ a Evo Morales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez en el foro económico de la pasada jornada. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

Andrónico: El Estado debe enfocarse en las empresas estratégicas y no en competir con los empresarios; no soy un político profesional, soy un empresario que plantea soluciones, afirma Samuel Doria Medina; e informe del FMI: Advierten que Gobierno está consciente de la crisis económica, pero no hace ajustes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico: El Estado debe enfocarse en las empresas estratégicas y no en competir con los empresarios

Según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el Gobierno debe enfocarse en las empresas estratégicas del Estado y no asumir un rol de emprendedor y administrador, ya que esto implica una competencia con el sector privado. Así lo dejó entrever en un foro realizado el martes en Santa Cruz, en el que también resaltó la necesidad de “renovar” las empresas estratégicas como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), advirtiendo que esta última está en abandono. “El Estado debería estar enfocado en las grandes empresas estratégicas y no emplazando plantas por aquí y por allá, prácticamente compitiendo con pequeños, medianos empresarios o emprendedores”, cuestionó.

– El consejo de Andrónico a Evo: «Seguir con mucha fuerza y mayor humildad»

El senador evista Andrónico Rodríguez participó la tarde de este martes del «Foro liderazgo para un nuevo ciclo», celebrado en Santa Cruz con precandidatos de oposición, un encuentro en el que se le preguntó qué consejo le daría a Evo Morales. «Bueno, muy complicado (silencio), a seguir con mucha fuerza y mayor humildad», se animó a decir el presidente de la Cámara de Senadores. Rodríguez señaló este martes a su ingreso al foro que no participaba como candidato con miras a las elecciones generales del 17 de agosto, sino como una autoridad para compartir ideas y visiones. «Estamos acudiendo a la invitación que nos hicieron, venimos a compartir ideas, perspectivas y visiones, no venimos como candidatos, de ninguna manera; tampoco venimos a traer recetas, cuestionar o a aplaudir ningún modelo económico», señaló.

– No soy un político profesional, soy un empresario que plantea soluciones, afirma Samuel Doria Medina

Con el objetivo de que no lo confundan con un político más, el empresario, líder de Unidad Nacional (UN) y precandidato presidencial, Samuel Doria Medina, enfatizó que desde joven trabajó y no dedicó “toda su vida” a la política como sus actuales adversarios electorales. “Es fundamental mencionar el hecho de que no soy un político profesional. Yo vengo trabajando, soy un empresario. Entonces trabajo como empresario, pienso como empresario, tomo decisiones como empresario, vivo como empresario, que es diferente a muchos de los candidatos que son políticos profesionales, que nunca han administrado ni un kiosco”, dijo Doria Medina en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Samuel expresó que el país está sumergido en esta profunda crisis económica de la que solo un “empresario entrenado” la podrá sacar adelante.

– Antonio Saravia sobre la sugerencia del FMI: Devaluar la moneda es una irresponsabilidad completa

El economista Antonio Saravia rechazó tajantemente la reciente sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de devaluar la moneda boliviana, calificándola de «una irresponsabilidad completa». Anunció que tomará medidas directas para expresar su desacuerdo. «Voy a agarrar el teléfono y llamar a mis amigos del FMI y tirarles una retada muy fuerte, porque esto de devaluar la moneda o sugerir que un país devalúe la moneda es una irresponsabilidad completa», afirmó Saravia en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Un informe del FMI, revelado en las últimas horas, prevé que Bolivia, por su situación económica actual, requerirá “probablemente” devaluar su moneda para evitar un desequilibrio e incrementar sus reservas.

– Informe del FMI: Advierten que Gobierno está consciente de la crisis económica, pero no hace ajustes

Ante el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación económica, advierten que el Gobierno está consciente de la crisis que atraviesa el país y reconoce sus debilidades, pero no quiere realizar ajustes estructurales. “Al final, después de un año, lo que sabemos ahora es que el Gobierno es consciente del problema, pero no está dispuesto a tomar ninguna acción, lo que es absolutamente irresponsable”, escribió el economista Gabriel Espinoza. El lunes se conoció que el FMI presentó su informe sobre la Consulta del Artículo IV con Bolivia donde se evalúa la situación económica, en el cual alertó que, ante la difícil situación financiera del país, requerirá un ajuste fiscal gradual en los próximos años, como la devaluación de la moneda para el incremento de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

– Doria Medina: Hay que crear un fondo de estabilización y reducir los gastos públicos

El empresario y precandidato presidencial, Samuel Doria Medina, planteó la necesidad de establecer un fondo de estabilización y reducir el gasto público como medidas clave para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. “A ver, primero entonces hay que tener un fondo de estabilización. Segundo, hay que reducir los gastos porque todos los problemas que tenemos son por la ingente cantidad de gastos que ha hecho el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Arce. Entonces hay que reducir el tamaño del Estado”, afirmó Doria Medina en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El líder político criticó el tamaño del aparato estatal, calificándolo de “obeso”, en contraposición a un sector productivo “anémico”.

– YPFB acusa a surtidores de esconder combustible y anuncia acciones legales

La estatal petrolera brindó una conferencia de prensa este martes en la que acusó a las estaciones de servicio porque supuestamente escondieron combustible y anunció “medidas muy duras y drásticas” que se darán a conocer en los próximos días. Misael Franco, vocero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se refirió a la información que dio a conocer la Asociación de Surtidores (Asosur) que indicó que sus afiliados recibían un 30% menos combustible. “Hemos tenido variaciones significativas de hasta un 30% en lo que corresponde a la programación. Hay estaciones de servicio que recibían 45.000 litros de gasolina, ahora reciben 30.000”, manifestó Susy Dorado, gerente de Asosur. En respuesta este martes Franco aseguró que YPFB cumplió con el abastecimiento de combustible como lo tenía programado la estatal.

– YLB defiende los contratos por el litio y avisa que no aprobarlos retrasaría la producción al menos 10 años

Pese a los cuestionamientos a los contratos que se firmaron con empresas de Rusia y China, la estatal, Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) insistió a que traerán beneficios al país y advirtió que no aprobarlos retrasaría al menos 10 años la producción en grado batería, aparte de constituirse en un mensaje negativo para los inversores. Su presidente, Omar Alarcón, respondió así después de que un grupo de entidades denunció que los contratos favorecen a las empresas internacionales, maximizando sus ganancias, mientras que el Estado corre con riesgos financieros, al comprometer a devolver las inversiones, costos recuperables y remuneraciones. Alarcón aseguró que estos dos contratos “traen múltiples beneficios” en el período de inversión y en la construcción de las plantas, sino también en la implementación de estos proyectos.

– El pasaje sube a Bs 2,30 en Santa Cruz, anuncia el alcalde Jhonny Fernández

Tras varios episodios de violencia en la capital cruceña, la dirigencia del transporte público acordó con el alcalde, Jhonny Fernández, un incremento en el pasaje para mayores en la capital cruceña, ahora será de Bs 2,30. Tras esta determinación pidió a la dirigencia que levante la medida de presión. Inmediatamente después, el alcalde se dirigió a los representantes de los transportistas, pidiéndoles que se levante el paro indefinido que este martes cumple su segundo día. Sin embargo, la dirigencia respondió que no podía tomar esa determinación, pues es algo que deben decidir sus bases. Tras levantarse de la conferencia de prensa, uno de los dirigentes señaló que se iban a reunir con los choferes de base y estimó que en unas horas se podía conocer una decisión sobre el paro.

– Más de 400 policías intervienen la cárcel de Chonchocoro tras la muerte de dos reclusos

Luego de la muerte de dos privados de libertad, más de 400 policías intervinieron la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro donde se decomisaron armas blancas, sustancias controladas y otros elementos. “Se ha encontrado objetos punzocortantes que están prohibidos, sustancias controladas que también están prohibidas y teléfonos celulares, obviamente se van a abrir los procesos correspondientes a los privados de libertad. Se ha hecho una requisa incluso en las alcantarillas del centro penitenciario, 400 efectivos policiales que se han dividido y siguen realizando la requisa”, informó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. El lunes por la noche encontraron a dos reclusos sin vida en una celda del bloque C de ese recinto carcelario, ambos presentan heridas con arma blanca.